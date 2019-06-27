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В ПАСЕ проигнорировали ультиматумы украинцев

Фото: www.globallookpress.com
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На представителей Незалежной никто не хотел обращать внимание

Российский сенатор Алексей Пушков оценил действия украинской делегации, которая покинула сессию ПАСЕ, после принятия документа о возвращении полномочий России в организации.

По его словам, Киев потерпел полное поражение в борьбе с Москвой. Пушков добавил, что таким образом закончился период Порошенко в Совете Европы.

"Так бесславно закончился период Порошенко в Совете Европы. Делегацию проигравших по большей части заменят – с задачей эти горлодёры не справились. Их просто не приняли во внимание. Фиаско",

написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее ПАСЕ большинством голосов подтвердила полномочия нашей делегации в полном объеме, передает телеканал "360". Это решение вызвало истерику у других государств. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной покинули заседание, уточняет РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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