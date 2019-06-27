Запад якобы не видел в первом российском императоре гения

Реформы Петра I проводились украинскими выходцами. В этом уверен историк Незалежной Виктор Брехуненко, который считает, что глава Российской империи был не такой уж и значимой фигурой, да и вообще не обладал реформаторскими способностями.

Брехуненко отметил, что Петр I не смог выдать свою дочь замуж за французского короля. Это якобы говорит о том, что императора на Западе не уважали. Своими выводами эксперт поделился на конференции по случаю 310-летия Полтавской битвы, которую, как отмечает издание "Царьград", провел Институт национальной памяти Украины. Видео с речью историка опубликовали на Youtube-канале “Украининформ".

Как добавляет агентство "ФедералПресс", Петр I, по мнению историка, скопировал реформы с Голландии, так как не знал, где еще можно взять идеи для изменений в стране.

"И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему",

– заявил Брехуненко, который работает заведующим отдела археографии киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины.

Как напоминает телеканал "360", Петр I проводил масштабные реформы, которые помогли России стать одной из передовых стран наравне с европейскими государствами. Император изменил торговлю, вооружение страны, общественную жизнь и многое другое.