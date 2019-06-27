Новый глава Незалежной сделал еще шаг по следам старого

Крымские власти не намерены участвовать в клоунаде, которую устраивает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он отверг вероятность встречи с так называемым постоянным представителем президента Незалежной в Крыму, на пост которого накануне был назначен юрист Антон Кориневич.

"Вероятность каких-либо контактов с представителем, занимающим подобную фейковую должность, исключена. Ни о каких переговорах не может быть речи. Постпред Зеленского никакого отношения к Крыму не имеет. Все это больше напоминает клоунаду, которую даже не стоит принимать во внимание", – цитирует РИА "Новости" Гемпеля.

Эту клоунаду начал, впрочем, предшественник Зеленского Петр Порошенко. В его правление был придуман аппарат крымского постпреда, офис которого открыли в Херсоне, и отделение "крымской прокуратуры", которая постоянно заводила уголовные дела против жителей полуострова, получивших российское гражданство. Все это хозяйство, естественно, содержалось на средства украинских налогоплательщиков.

Пришедший к власти Зеленский менять порядок, заведенный Порошенко, не стал, несмотря на обещания громких реформ. Украинцы, лично знавшие нового президента в его бытность шоуменом, уже высказывают опасения, что он мог подхватить "вирус старой политики" и как зомби теперь исполнять пожелания прежних руководителей.

Окружение Зеленского все отрицает и просит подождать до парламентских выборов: дескать, тогда президент развернется. Посмотрим. Выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.