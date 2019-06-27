В команде президента Незалежной уверены, что организация крайне важна для страны

Делегация Украины, решив покинуть ПАСЕ после восстановления прав России, поступила неправильно. На это обратил внимание лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

По мнению политика, его соотечественники сделали нецелесообразное решение. Разумков считает, что когда партия получит большинство в Верховной раде, то Незалежная сможет отстаивать свои интересы на площадке ПАСЕ.

"Поэтому это неконструктивно, неправильно – развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли",

– заявил лидер "Слуги народа" в программе "Персона грата".

Как напоминает издание "Царьград", ассамблея ПАСЕ приняла изменения в регламент, которые восстановили все права России в этой организации после 9 часов бурных споров. Некоторые депутаты оспорили это решение, но днем позже все их мольбы, в том числе Незалежной, отклонили. Из-за этого делегации Украины, Грузии, Словакии, а также стран Прибалтики заявили, что покидают ПАСЕ. Сам Владимир Зеленский пока молчит.

Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, украинцы, выступавшие против того, чтобы России вернули полномочия в полном объеме, потерпели полное фиаско. Москва уже заявила о том, что погасит долг по взносам в СЕ.

Российская делегация лишилась ряда прав в 2014-м. Спустя три года Москва перестала платить взносы в СЕ. В организации заявили, что два года отсутствия выплат могут привести к исключению страны. Однако Россия настаивала на выполнении ряда условий для того, чтобы погасить задолженность.