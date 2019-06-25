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В ПАСЕ разгорелся громкий скандал

Фото: TASS
Делегация Незалежной дошла до низких оскорблений в адрес России

Принятая ПАСЕ резолюция о восстановлении российских полномочий в буквальном смысле взбесила украинцев. Делегация Незалежной оскорбилась и удалилась с заседания летней сессии. К слову, накануне посланники Киева вообще обещали покинуть ассамблею, если она распахнет двери перед РФ. "Утро" следит за дальнейшим развитием событий. Интересно, какие сюрпризы преподнесут ближайшие сутки?

13:20. Решение ПАСЕ прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, возвращение РФ в одно из главных уставных ведомств Совета Европы – "весьма позитивное явление". До этого, отметил спикер, ассамблея не могла работать в полную силу.  

"Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла",

сказал Песков.

13:04 По последней информации, Киев решительно настроен приостановить свое участие в ПАСЕ. С таким требованием с пометкой "срочно" украинская делегация обратилась в Раду, объявил нардеп Леонид Емец со своей страницы в Facebook.

От себя он добавил: "Россия поставила требования относительно своего возвращения, Украина тоже должна поставить свои требования, мое мнение".

12:59 У Украины нет шансов оспорить резолюцию ПАСЕ, несмотря на попытки первой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

"Резолюция была принята. Мы считаем это весьма и весьма позитивным шагом",

– отметил министр, напомнив, что возвращение Москвы поддержало абсолютное большинство евродепутатов, передает ТАСС. 

12:54 Складывается впечатление, что нахальное поведение делегации Незалежной – повод для гордости киевской власти. Так, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко похвалилась данным поступком и выкатила ПАСЕ условие: украинской ноги в зале не будет до обсуждения полномочий РФ в ассамблее.  

"Мы не вернемся в этот зал до рассмотрения вопроса челенджа",

- отрезала Геращенко в эфире ТК "прямой".  

12:43 Вышедший не только из помещения, но из себя представитель украинской группы "по фамилии Бляхер" грубо оскорбил представителей России. Он произнес: "Аll the Russian bastards". Последнее слово является низким ругательством. В былые времена оно означало "выродок, нечистокровный либо незаконнорожденный потомок чистокровного родителя".

"Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Любых. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна. Другой пока нет",

отреагировал телеведущий Евгений Попов в своем телеграмм-канале. 

12:40. Украинская команда, громко хлопнув дверью, покинула зал заседаний. Впредь она намерена обсуждать лишь санкции против РФ. 

12:31. Именно на 24 часа ПАСЕ перенесла утверждение резолюции. Депутаты оспорили предыдущее решение. Голосование состоится в среду, 26 июня. При этом украинский парламентарий настаивал на отсрочке. Он просил провести голосование утром 27 июня, но получил отказ.

12:28. Сегодня, 25 июня, ночью решилась судьба РФ в ПАСЕ. За восстановление российских прав проголосовали 118 евродепутатов, против этой идеи выступили 62, 10 – остались в стороне, напоминает "Комсомольская правда".

Ксения АНДРЕЕВА
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