Делегация Незалежной дошла до низких оскорблений в адрес России

Принятая ПАСЕ резолюция о восстановлении российских полномочий в буквальном смысле взбесила украинцев. Делегация Незалежной оскорбилась и удалилась с заседания летней сессии. К слову, накануне посланники Киева вообще обещали покинуть ассамблею, если она распахнет двери перед РФ. "Утро" следит за дальнейшим развитием событий. Интересно, какие сюрпризы преподнесут ближайшие сутки?

13:20. Решение ПАСЕ прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, возвращение РФ в одно из главных уставных ведомств Совета Европы – "весьма позитивное явление". До этого, отметил спикер, ассамблея не могла работать в полную силу.

"Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла",

– сказал Песков.

13:04 По последней информации, Киев решительно настроен приостановить свое участие в ПАСЕ. С таким требованием с пометкой "срочно" украинская делегация обратилась в Раду, объявил нардеп Леонид Емец со своей страницы в Facebook.

От себя он добавил: "Россия поставила требования относительно своего возвращения, Украина тоже должна поставить свои требования, мое мнение".

12:59 У Украины нет шансов оспорить резолюцию ПАСЕ, несмотря на попытки первой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Резолюция была принята. Мы считаем это весьма и весьма позитивным шагом",

– отметил министр, напомнив, что возвращение Москвы поддержало абсолютное большинство евродепутатов, передает ТАСС.

12:54 Складывается впечатление, что нахальное поведение делегации Незалежной – повод для гордости киевской власти. Так, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко похвалилась данным поступком и выкатила ПАСЕ условие: украинской ноги в зале не будет до обсуждения полномочий РФ в ассамблее.

"Мы не вернемся в этот зал до рассмотрения вопроса челенджа",

- отрезала Геращенко в эфире ТК "прямой".

12:43 Вышедший не только из помещения, но из себя представитель украинской группы "по фамилии Бляхер" грубо оскорбил представителей России. Он произнес: "Аll the Russian bastards". Последнее слово является низким ругательством. В былые времена оно означало "выродок, нечистокровный либо незаконнорожденный потомок чистокровного родителя".

"Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Любых. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна. Другой пока нет",

– отреагировал телеведущий Евгений Попов в своем телеграмм-канале.

12:40. Украинская команда, громко хлопнув дверью, покинула зал заседаний. Впредь она намерена обсуждать лишь санкции против РФ.

12:31. Именно на 24 часа ПАСЕ перенесла утверждение резолюции. Депутаты оспорили предыдущее решение. Голосование состоится в среду, 26 июня. При этом украинский парламентарий настаивал на отсрочке. Он просил провести голосование утром 27 июня, но получил отказ.

12:28. Сегодня, 25 июня, ночью решилась судьба РФ в ПАСЕ. За восстановление российских прав проголосовали 118 евродепутатов, против этой идеи выступили 62, 10 – остались в стороне, напоминает "Комсомольская правда".