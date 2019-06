Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала позорной принятую накануне Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в организации. О своем недовольстве лидер прибалтийской республики высказалась сегодня через соцсеть.

"Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ", – написала Кальюлайд в Twitter.

Эстонский лидер уверена, что "ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла".

Мечущаяся между желанием наладить отношения с Москвой и не выйти из круга доверия братских народов Прибалтики, Кальюлайд ранее уже критиковала возможное возвращение РФ в ПАСЕ.

Last night’s decision made by #PACE – manuevering #Russia back behind the table with procedurical moves – is an embarrassment to PACE. None of the reasons Russia was stripped of its voting rights have disappeared. #Crimea #WarInEasternUkraine