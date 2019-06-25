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Эстония раскритиковала возвращение России в ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Прибалтика зашлась в истерике вслед за Украиной

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала позорной принятую накануне Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в организации. О своем недовольстве лидер прибалтийской республики высказалась сегодня через соцсеть.

"Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ", – написала Кальюлайд в Twitter.

Эстонский лидер уверена, что "ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла".

Фото: www.globallookpress.com

Мечущаяся между желанием наладить отношения с Москвой и не выйти из круга доверия братских народов Прибалтики, Кальюлайд ранее уже критиковала возможное возвращение РФ в ПАСЕ.


Также сегодня к масштабной истерике украинских представителей в Ассамблее присоединился и глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс. Он отметился похоронным твиттом, заявив о недемократическом решении большинства евродепутатов.

"Прискорбная и разочаровывающая резолюция ПАСЕ безоговорочно восстанавливает право голоса российской делегации. Латвия выступила против этого решения, поскольку оно подрывает уважение к ключевым ценностям – демократии, верховенству права и правам человека", – прочирикал министр в Сети.

Напомним, ночью с понедельника на вторник Ассамблея пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы. Позднее евродепутаты оспорили полномочия россиян в данной организации. Теперь резолюцией занимается специальная комиссия, которая вынесет вердикт, предположительно, через 24 часа, а уже в среду снова произойдет голосование.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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