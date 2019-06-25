Бывший лидер Незалежной расстроился из-за возвращения РФ в ПАСЕ

Решение евродепутатов вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы стало "наступлением реваншистских сил". Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, государство бросило украинских представителей в ПАСЕ, как солдат 9-й роты.

"Только за месяц мы увидели наступление реваншистских сил. Пять лет мы держали международную солидарность. Весь мир держал единство и санкции против России. Всего месяц прошел, а уже вчера ночью были отменены санкции ПАСЕ", – пожаловался в Twitter "шоколадный король", оставивший высокий пост в конце мая.

Он удивлен, почему в Европе вдруг перестали видеть вполне очевидные, по его разумению, вещи.

Лише за місяць ми побачили наступ реваншистських сил.



5 років ми тримали міжнародну солідарність. Мало хто увляв, як це було важко. Увесь світ тримав єдність і санкції проти Росії. Лише місяць пройшов, а вже вчора вночі були скасовані санкції ПАРЄ. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2019 г.

"Такое впечатление, что Россия не является агрессором, Крым не является аннексированным, а Донбасс – оккупированным. Несмотря на то, что наши народные депутаты, объединившись, сражались в Страсбурге, они оказались брошенной 9-й ротой – без дипломатической помощи государства", – сокрушается пан Порошенко.

Олигарх призвал, вероятно, соотечественников к объединению, дабы "не дать России победить на дипломатическом фронте", а именно добиться отмены "санкций ЕС, НАТО и Большой сімкки".

Если поверить, что Петр Алексеевич здоров и писал в Сеть не "после вчерашнего", можно предположить, что в декоммунизированной Незалежной нет-нет, но посматривают фильмы из запрещенной к показу в соборной "страны-агрессора". Иначе сложно представить, что кто-то из украинских граждан, за исключением хозяина "Рошена", хорошо осведомлен, что такое 9-я рота без фильма Федора Бондарчука.





Также сложно понять, какие санкции в адрес России ввели в НАТО, но про "сімкки" допустим объяснение, что это "Большая семерка".

Комментарии пользователей были под стать посту экс-лидера нации (орфография и пунктуация оригиналов), им сложно было не вспомнить про чарку:

"Все в точку! Не агрессор, не аннексирован, не оккупирован", " "дядя петя, ты дурак?", "Да, пецка-вот такой оксюморон! И Россия не агрессор, и Крым не аннексирован, и Донбасс не оккупирован. И депутаты ваши не депутаты, а кучка сброда. Но это ерунда-главное, ты не ты, а (черт) пойми кто-то ли хромая утка, то ли новоиспечённый гарант", "Не марай своими грязными руками святое имя 9-ой роты!", "9 ротой советской армии ?!", "как 28 понфиловцев же".

