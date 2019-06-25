Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко призвал весь мир бороться против России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший лидер Незалежной расстроился из-за возвращения РФ в ПАСЕ

Решение евродепутатов вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы стало "наступлением реваншистских сил". Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, государство бросило украинских представителей в ПАСЕ, как солдат 9-й роты.

"Только за месяц мы увидели наступление реваншистских сил. Пять лет мы держали международную солидарность. Весь мир держал единство и санкции против России. Всего месяц прошел, а уже вчера ночью были отменены санкции ПАСЕ", – пожаловался в Twitter "шоколадный король", оставивший высокий пост в конце мая.

Он удивлен, почему в Европе вдруг перестали видеть вполне очевидные, по его разумению, вещи.


"Такое впечатление, что Россия не является агрессором, Крым не является аннексированным, а Донбасс – оккупированным. Несмотря на то, что наши народные депутаты, объединившись, сражались в Страсбурге, они оказались брошенной 9-й ротой – без дипломатической помощи государства", – сокрушается пан Порошенко.

Олигарх призвал, вероятно, соотечественников к объединению, дабы "не дать России победить на дипломатическом фронте", а именно добиться отмены "санкций ЕС, НАТО и Большой сімкки".

Если поверить, что Петр Алексеевич здоров и писал в Сеть не "после вчерашнего", можно предположить, что в декоммунизированной Незалежной нет-нет, но посматривают фильмы из запрещенной к показу в соборной "страны-агрессора". Иначе сложно представить, что кто-то из украинских граждан, за исключением хозяина "Рошена", хорошо осведомлен, что такое 9-я рота без фильма Федора Бондарчука.

Фото: www.globallookpress.com

Также сложно понять, какие санкции в адрес России ввели в НАТО, но про "сімкки" допустим объяснение, что это "Большая семерка".

Комментарии пользователей были под стать посту экс-лидера нации (орфография и пунктуация оригиналов), им сложно было не вспомнить про чарку:

"Все в точку! Не агрессор, не аннексирован, не оккупирован", " "дядя петя, ты дурак?", "Да, пецка-вот такой оксюморон! И Россия не агрессор, и Крым не аннексирован, и Донбасс не оккупирован. И депутаты ваши не депутаты, а кучка сброда. Но это ерунда-главное, ты не ты, а (черт) пойми кто-то ли хромая утка, то ли новоиспечённый гарант", "Не марай своими грязными руками святое имя 9-ой роты!", "9 ротой советской армии ?!", "как 28 понфиловцев же".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

Действиями Мишико руководили западные спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей