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Захарова констатировала провал спецоперации Киева в ПАСЕ

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Украинцам не помогла антироссийская истерии в Грузии

Москва предложила Киеву, отозвавшему посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций после решения ПАСЕ по возвращению российской делегации в организацию, отправить того прямо в Вашингтон. С такой идеей выступила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Для консультаций, пардон, с кем? Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать – не столько за провал, сколько за цирк во время провала", – написала она в Facebook.

По ее мнению, спецоперация по недопущению РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы "тщательно готовилась". Она указала, что в ходе вчерашнего голосования поддержали украинскую делегацию государства Прибалтики, Польша и Грузия.


провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта "очередной агрессии Москвы", – добавила российский дипломат.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Сети, что Киев отзывает своего посла при СЕ, поскольку организация потеряла "наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно". По его словам, Совет Европы превратился "в простого менеджера", причем так себе. Пан Климкин назвал большой проблемой решение ПАСЕ, т.к. "это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ". Он расстроился поведением Франции, которая будучи страной-основателем Нормандского формата развернула "красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ никаких из выдвинутых условий".

Ну, и традиционно всю вину возложил на сложившуюся ситуацию на тех евродепутатов, которые отдали свои голоса за возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Телеканал RT во вторник в Instagram обнародовал полный список, какие страны и как накануне решали щепетильную дилемму.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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