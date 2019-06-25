"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

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Россию и Грузию снова поссорил Саакашвили

Фото: AP/TASS
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Очередной кризис в отношениях Москвы и Тбилиси произошел из-за ошибок грузинских политиков. За разжиганием конфликта вполне мог стоять бывший президент страны Михаил Саакашвили, который попытается извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Такого мнения придерживается экс-спикер парламента Грузии, председатель оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно", – отметила политик в интервью "Известиям". По ее словам, в этом направлении придется долго и упорно работать.

Все происходящее в Грузии в данный момент похоже на "антироссийскую истерию", за которой стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, передает РИА ФАН. А сам он действует по указке заокеанских кураторов, убеждена Бурджанадзе.

"Саакашвили играет не только в свою игру, он действует в интересах американских спецслужб. Этот человек пойдет на все – даже на внутреннюю дестабилизацию. Люди, подконтрольные Саакашвили, очень агрессивны и эффективны. Они могут наломать дров. Главная причина в том, что после 2012 г. не было никакого диалога с Россией. Не была использована возможность позитивных изменений в отношениях с Москвой. Это дало повод тому, что антироссийская истерия разыгралась с новой силой",

– сказала экс-спикер парламента.

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com

Саакашвили, по ее словам, попытается извлечь максимум из сложившейся ситуации и сделает все, чтобы подобные настроения стали основой грузинской политики: "Для него это единственная возможность разыграть свою карту".

Лидер оппозиции считает, что Грузия очень много потеряет от решения российских властей о временной приостановке транспортного сообщения между странами. Между тем политик выразила надежду, что этим все меры и ограничатся, сообщает телеканал "360".

Массовые акции протеста в Грузии начались 20 июня. Поводом послужил приезд в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова и его выступление в местном парламенте. Антироссийская демонстрация оппозиции переросла в антиправительственные митинги, начались погромы, несколько человек были убиты, десятки получили ранения. После этого власти РФ приняли решение о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля.

Андрей ФИЛАТОВ
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