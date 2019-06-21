Властям Грузии следует навести порядок внутри страны, а не винить во всех бедах Россию

Уличные протесты в Тбилиси, организованные радикалами, могут быть тщательно срежиссированной провокацией в адрес нашей страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России",

– приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Он напомнил, что столкновения несли в себе угрозу личной безопасности членов делегации из РФ. Это обстоятельство, по словам Пескова, "требует крайнего осуждения".

"Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Давайте не забывать, что Грузия – страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный", – резюмировал он.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя инцидент в Тбилиси, посоветовал президенту Грузии Саломе Зурабишвили, искать причины происшествия внутри страны.

"Выступления в Грузии – дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Г-жа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия. Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять", – написал политик в Twitter.

В подобном ключе высказалось и Министерство иностранных дел РФ. "Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах", – заявил заместитель главы дипломатического ведомства Григорий Карасин (цитируется по RT).

В ходе столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов Грузии у здания парламента в центре столицы страны пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В МВД Грузии произошедшее назвали попыткой переворота. Президент страны обвинила в организации беспорядков Россию.