Незалежной в ассамблее делать нечего

Вопреки гневным воплям из Киева делегацию нашей страны пригласили участвовать в июньской сессии.

Резолюцию обсуждали девять часов. В ночь на 25 июня были приняты необходимые для возвращения России в ПАСЕ поправки. За них проголосовали 118 из 190 парламентариев, 62 выступили против, воздержались 10 человек.

Из 222 поправок к резолюции, которыми завалили ассамблею украинцы, британцы и грузины, приняли в итоге только одну.

Как отмечается в тексте документа, основные права России санкциям не подлежат. При этом возможность оспорить наши полномочия в ПАСЕ сохраняется. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинцы накануне в очередной заявили, что выйдут из Парламентской ассамблеи Совета Европы, если Россию вернут без дополнительных условий.

"Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня",

– написал в Facebook глава делегации из Незалежной Владимир Ариев.

Чуть позже, когда резолюцию приняли, он разразился гневными комментариями. Ариев отметил, что ПАСЕ "открыла дверь агрессору". При этом представитель Незалежной анонсировал продолжение "битвы" сегодня.

"За санкции, которые остались среди возможных",

- пригрозил он.

Наша делегация уже прибыла в Страсбург. Российская сторона подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ. 25 июня в ассамблее состоится голосование за нового генсека. Уже с участием наших парламентариев, пишет "ФедералПресс".

Делегацию РФ исключили из руководящих органов ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма. В 2017 наша страна приостановила выплату взносов, напоминает Ura.ru. Это поставило работу организации под угрозу, отмечает РИА ФАН.