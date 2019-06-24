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Делегация из Незалежной в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала от главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отстранить саму себя от руководства нынешней сессии, с чем и обратилась к швейцарке и в регламентный комитет. Об этом сообщил глава делегации Владимир Арьев в Facebook.
"Президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье только что допустила грубое нарушение регламента: произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (две трети от присутствующих)… Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов", – написал пан Арьев.
Он назвал поведение главы ПАСЕ откровенно хамским и констатировал начало "саморазрушения" организации.
По данным РИА "Новости", украинцы с самого сегодняшнего утра не раз высказывали свое несогласие с повесткой дня сессии. Эксперты предполагают, что таким образом представители Незалежной пытаются затормозить рассмотрение в понедельник проекта резолюции по полномочиям делегации РФ в ассамблее.
Ранее в понедельник европейские депутаты проголосовали против обсуждения на сессии ситуации вокруг гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Судя по крикам в Сети киевских делегатов, их сегодня накрыла полная зрада (измена). Так, входящая в состав украинской делегации вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко признала, что тема Незалежной на сессии практически отсутствовала.
"Ни одного упоминания об Украине. Боремся и сегодня. Только раньше в наше совместное отстаивание интересов Украины активно включался президент и его администрация, звоня иностранным коллегам, призывая совместно отстаивать принципы. Сегодня мы фактически остались одни", – сокрушается через соцсеть пани Геращенко.
По ее мнению, в Ассамблее превалирует идея о возвращении россиян в ПАСЕ вместе с их взносами. "Деньги перевешивают принципы", констатировала украинка.
Другой представитель Киева в организации также через Сеть ознакомил общественность с информацией о том, какие страны хотят снова видеть российскую делегацию в центре Европы.
""За" Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. "Против" России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", – написал пан Емец в Facebook.
По его словам, у киевских парламентариев есть "несколько вариантов противодействия российскому реваншу".
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