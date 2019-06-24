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ПАСЕ отказалась обсуждать крушение MH17 на Украине

Фото: www.globallookpress.com
Большинство парламентариев не поддержали претензии к России

Участники Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступили против рассмотрения итогов расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.

Открывая заседание в понедельник, 24 июня, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье предложила проголосовать, стоит ли вносить в повестку дебаты по поводу "сбитого МН17". Она указала, что ранее уставной орган Бюро ПАСЕ эту идею уже отверг.

Большинство собравшихся – 86 из 148 – также не захотели тратить время на обсуждение крушения самолета. В результате инициатива была отклонена, передает РИА "Новости".

В то же время, члены ПАСЕ решили не откладывать обсуждение проекта резолюции, речь в которой идет о возвращении в организацию российской делегации. По итогам голосования, 93 из 141 парламентариев предпочли не менять принятый регламент.

Новость дополняется

Николай ВИКТОРОВ
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