"Тесно сотрудничали": названы подозреваемые в трагедии МН17

В Нидерландах озвучили официальные сведения

Международная группа следователей назвала четырех человек, которые причастны к крушению малайзийского "Боинга". В списке значатся генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, он же Стрелков, и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск, заявил голландский прокурор Фред Вестербеке.

"Тесно сотрудничали, чтобы сбить самолет",

– резюмировали на пресс-конференции.

Именно они, по версии "сыщиков", сыграли важную роль в гибели 298 мирных граждан. Подозреваемых, которые, по версии следствия, находились в прямом контакте с российскими властями, арестуют. Затем, как и положено, последует суд, даже если обвиняемые не будут на нем присутствовать. Он пройдет в Нидерландах. Заседание назначено на 9 марта 2020 года.

Для обвинения других лиц недостаточно доказательств. Вполне возможно, что к уже имеющимся фигурантам добавятся еще четверо.

Не исключено, что самолет был сбит по ошибке, отметил представитель группы. Следствие будет продолжено. В частности, предстоит выяснить, кто направил "Бука" к восточной границы Украины. Сам экипаж не принимал самостоятельных решений.

"Мы уверены, что мы можем закончить это дело",

– сказал представитель следствия по МН17.

Почему именно российская установка сбила "Боинг", а не украинская, задались вопросом присутствующие. На что был дан ответ: мол, в процессе расследования проходят собеседования с экспертами. Какими?

"Это слишком конкретно на данный момент", – парировал выступающий, добавив, что суд решит, рассматривать ли предоставленные Россией данные.

Известно, что первый из списка экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский не намерен являться на допрос. Он живет в России и к крушению лайнера под Донецком 17 июля 2014 г. не имеет никакого отношения, передает "Интерфакс". О непричастности "ополчения" к катастрофе заявил и Игорь Гиркин.

"Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем", – отрезал он.