Голландцы не распознали украинский "Бук" в деле о гибели "Боинга"

В Москве работу международного следствия назвали предвзятой и однобокой

Следователи из совместной следственной группы посчитали неубедительными предоставленную российскими военными информацию о том, что фигурирующая в материалах дела о катастрофе с малайзийским "Боингом" ракета ЗРК "Бук", принадлежала Вооруженным силам Украины. Об этом заявил нидерландский прокурор Фред Вестербеке.

После сегодняшнего брифинга, на котором представители ССГ назвали имена якобы причастных к трагедии рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 г. российских военных и очередной порции обвинений в адрес Москвы, журналисты спросили голландца, почему следствие так убеждено, что ракета была российской, и ознакомилось ли оно с данными, что "Бук" давно стоял на вооружении ВСУ.

"Мы видели эти материалы, но мы считаем, что они не убедительны по этому пункту. Мы проводили расследование, и нельзя прийти к такому выводу исходя из этих документов", – цитирует РИА "Новости" ответ Вестербеке.





Таким образом получается, что следствие больше верит картинкам в Сети, из которых они, собственно, и сконструировали некий маршрут российской колонны из 50 машин вместе с нашим "Буком", "потерявшейся" за 30 км до украинской границы, нежели официальной информации, которую Москва передала Копенгагену осенью прошлого года. Там были представлены не только данные российских радаров, но и документация, свидетельствующая о том, что ракета ЗРК "Бук", которая присутствует в материалах дела о "Боинге", принадлежала Украине.

В МИД РФ жестко раскритиковали нынешние новые-старые выводы международного следствия. В дипведомстве выразили сожаление по поводу обвинений ССГ в отношении военнослужащих ВС России.

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности... Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений", – отмечают в министерстве иностранных дел страны.

На Смоленской площади указали на предвзятость и однобокость "ведущегося процесса". Подчеркивается, что Москва предлагала изначально работать совместно, однако международные следователи сами отстранили российскую сторону от следствия.





"Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства", – говорится в заявлении МИД РФ.

Зато бравурной речью отметился генсек НАТО Йенс Столтенберг, поприветствовавший факт "установки" четверых подозреваемых в катастрофе с пассажирским самолетом под Донецком. Он назвал сегодняшнее выступление ССГ "важной вехой в усилиях по раскрытию полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран". Само собой, и в Незалежной выложили победоносные посты, вероятно, написанные еще накануне. Ну, им ли не знать, где их собственный "Бук" затерялся.



"Объявление объединенной следственной группы и комментировать не надо. Расследование четко указывает на то, кто совершил преступление, кто и откуда руководил. Виновные обязательно будут наказаны", – известил в своем Twitter глава МИД Украина Павел Климкин.

Оголошення об`єднаної слідчої групи 🇳🇱🇦🇺🇧🇪🇲🇾🇺🇦@JITMH17 і коментувати не треба. Розслідування чітко вказує на те, хто скоїв злочин, хто та звідки керував. Винні обов`язково будуть покарані. #MH17 https://t.co/HOaJw16oLI — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 июня 2019 г.

Как сообщает телеканал "360", в отношении подозреваемых готовы международные ордеры на арест. При этом предъявление им обвинения не будет означать окончания расследования катастрофы. Сами озвученные ныне фигуранты дела уже прокомментировали обвинения в свой адрес.

Так, экс-министр обороны ДНР, известный российский военный реконструктор Игорь Стрелков (Гиркин) был крайне краток, сказав, что не имеет отношения к крушению малайзийского "Боинга", впрочем, как "и другие ополченцы", приводит его слова издание URA.RU. Он подчеркнул, что не собирается давать показаний по этому делу. Не намерен общаться со следователями и Сергей Дубинский.

По данным бывшего спикера парламента Донецкой народной республики Андрея Пургина, представленные ССГ в качестве причастных к гибели самолета мужчины пять лет назад действительно находились в Донбассе, но к крушению МН17 не причастны.

"Это люди, которые были заметны летом 2014 года, и все. Это названы люди, которые воевали, с оружием в руках летом 2014 года на территории Донбасса. Из этих людей и составили списки", – сказал РИА "Новости" Пургин.

По его словам, мятежный край в то время был просто напичкан боевой техникой ВСУ, в том числе самолетами, вертолетами и "Буками", а у ДНР не было ни ЗРК, ни специалистов, которые могли бы его применить.

