Голландцы потребовали наказать Россию за крушение MH17

Родственники погибших призвали россиян вести себя по-человечески

Близкие тех, кто находился на борту "Боинга" MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014-м, хотят привлечь к ответственности виновников этой авиакатастрофы под Донецком. Они уверены, что Россия "сыграла определенную роль" в этой трагедии.

Родственники погибших сделали такое заявление во время акции: они установили перед посольством России в Гааге 298 белых стульев по числу погибших, расставив их так, как были расположены места в самолете.

"Молчание – политически мотивировано. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией",

- цитирует представителя Рабочей группы по выявлению правды Сандера ван Луйка издание NOS.

Он отметил, что семь миллиардов людей на планете признают свои ошибки, что, по его словам, должна сделать и Россия, ведь жители разных стран относятся в этом мире друг к другу по-человечески априори.

Международная следственная группа уверена, что "Боинг" сбили ракетой из российского ЗРК "Бук". Москва, которую не допускают до расследования, не раз опровергала это обвинение, предоставляя информацию о том, что ракета стояла на вооружении ВСУ. Впрочем, голландцы почему-то не обращают внимание на то, что в их стране отказывались принимать во внимание детали этой катастрофы, которые становились известны Москве.