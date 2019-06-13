Голландцы потребовали наказать Россию за крушение MH17

Нибиру
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Близкие тех, кто находился на борту "Боинга" MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014-м, хотят привлечь к ответственности виновников этой авиакатастрофы под Донецком. Они уверены, что Россия "сыграла определенную роль" в этой трагедии.
Родственники погибших сделали такое заявление во время акции: они установили перед посольством России в Гааге 298 белых стульев по числу погибших, расставив их так, как были расположены места в самолете.
"Молчание – политически мотивировано. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией",
- цитирует представителя Рабочей группы по выявлению правды Сандера ван Луйка издание NOS.
Он отметил, что семь миллиардов людей на планете признают свои ошибки, что, по его словам, должна сделать и Россия, ведь жители разных стран относятся в этом мире друг к другу по-человечески априори.
Международная следственная группа уверена, что "Боинг" сбили ракетой из российского ЗРК "Бук". Москва, которую не допускают до расследования, не раз опровергала это обвинение, предоставляя информацию о том, что ракета стояла на вооружении ВСУ. Впрочем, голландцы почему-то не обращают внимание на то, что в их стране отказывались принимать во внимание детали этой катастрофы, которые становились известны Москве.
Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики
Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется