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Главным виновником крушения MH17 признали Украину

Фото: www.globallookpress.com
Названа причина авиакатастрофы

Летевший рейсом MH17 через Украину пассажирский "Боинг" разбился по вине украинской стороны, которая не закрыла воздушное пространство в зоне боевых действий. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

"Говоря об ответственности, нельзя не констатировать, что на сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство",

сообщил источник РИА "Новости".

К слову, данные выводы содержатся в техническом расследовании дела Нидерландами четырехлетней давности. В отчете Совбеза Королевства четко сказано, что Украина не оценила риски, связанные с ситуацией в Донбассе, и не стала ограничивать воздушное пространство над территорией, где в тот момент шли бои.

По словам собеседника, ради объективного результата расследования в нем должны участвовать не только члены Совместной следственной группы (Нидерланды, Австралия, Бельгия и Украина), но и страны, имеющие данные, которые помогут в расследовании.

"Россия разделяет приверженность Нидерландов поиску правды, справедливости и ответственных в деле о крушении MH17",

– подчеркнул он.

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что во время конфиденциальной трехсторонней встречи с Австралией и Россией обсуждались вопросы правовой ответственности Москвы за крушение MH17. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, стороны договорились не разглашать детали той беседы.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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