На трехсторонней встрече обсуждалась только вина РФ

Согласие Нидерландов и Австралии на полноценный диалог с Россией в рамках расследования причин крушения малайзийского "Боинга-777" в Донбассе еще не означает, что западные страны изменили свою позицию по этому вопросу. Об этом сообщает западная пресса.



Сегодня появились новые подробности состоявшейся на днях трехсторонней встречи. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил Deutsche Welle, что на консультациях с российской стороной обсуждались вопросы правовой ответственности Москвы в связи с катастрофой.

Больше никаких подробностей глава нидерландской дипломатии не привел. "Мы не можем вдаваться в детали процесса, потому что конфиденциальность играет здесь ключевую роль. Но я могу сказать следующее: мы по-прежнему привержены задаче добиться правды, справедливости и ответственности", – сказал он.

О неразглашении содержания встречи накануне говорил и заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. На консультациях "договорились, что они будут носить конфиденциальный характер". Договоренностей о проведении следующей трехсторонней встречи "пока нет", также добавил дипломат. Его слова передает ТАСС.

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что согласие на проведение трехсторонних консультаций не означает готовности России вопреки существующим доказательствам принять ответственность за трагедию.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги первой встречи представителей РФ, Нидерландов и Австралии, заявил, что в деле наметился перелом в выгодную для России сторону.

"Лучше поздно, чем никогда. Мы помним, как вокруг этой трагедии развернули пропагандистскую кампанию в западных медиа с голословными, ничем не подкрепленными обвинениями в адрес России и ополченцев Донбасса, с всякими фейковыми расследованиями, мифическими "Буками" и так далее. Хотя всем было очевидно участие украинской стороны, их трагическая ошибка. Думаю, что истина в любом случае должна восторжествовать, потому что речь идет о смерти большого количества людей", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

"Боинг 777" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. В мае прошлого года международная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Москва отвергает обвинения в свой адрес. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили Boeing, принадлежала войсковой части в Украине.