Запад внезапно перестал во всем обвинять нашу страну

Представители России, Нидерландов и Австралии решили не предавать огласке детали первой встречи по расследованию гибели малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года. Об этом заявил участвовавший во встрече министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.



"Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно. Мы не можем вдаваться в суть процесса, поскольку конфиденциальность здесь жизненно необходима, но я могу сказать, что мы по-прежнему привержены тому, чтобы добиться правды, справедливости и ответственности",

– заявил чиновник. Его слова приводит ТАСС.

Блок даже не признался западным журналистам, кто именно присутствовал на встрече. Такая таинственность многим показалась странной. Ранее европейские политики не скрывали стремления возложить вину за крушение пассажирского лайнера на Россию, не особо заботясь наличием доказательств. Однако теперь риторика резко изменилась.

Не исключено, что Запад решил скрытничать после того, как на днях бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров объявил о том, что ответственность за гибель малайзийского лайнера несет Киев. Он даже назвал конкретных лиц, причастных к инциденту. По имеющимся сведениям, замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба участвовали в заметании следов катастрофы.

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что согласие на проведение трехсторонних консультаций не означает готовности России вопреки существующим доказательствам принять ответственность за трагедию.

В феврале директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что Москва согласилась на проведение встреч только тогда, когда Гаага и Канберра официально подтвердили готовность обсуждать в ходе них весь комплекс вопросов, связанных с расследованием дела.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. В мае прошлого года международная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.