Ниточки тянутся аж до администрации Порошенко

Украина имеет отношение к авиакатастрофе в Донбассе в июле 2014 года. В этом убежден экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, который перешел на сторону России после украинского "майдана".



По его словам, у него есть некие доказательства причастности Киева к крушению "Боинга 777", чей рейс MH-17 из Куала-Лумпур в Амстердам трагически оборвался пущенной в него ракетой.

Он отметил, что Киев не стал закрывать воздушное пространство над юго-востоком страны, хотя обязан был это сделать, потому что там шли боевые действия. А когда самолет был сбит, то официальные лица страны подозрительно быстро проявили реакцию.

"Мое личное убеждение, и оно подкрепляется <...> информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона", – сказал Прозоров.

Так, замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба участвовали в заметании следов.