Дьявол в мелочах: малайзийцы солгали о "Боинге" MH370

Следователи намекают на причастность потерпевшей стороны

Член независимой группы IG, занимающейся исчезновением "Боинга 777" MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, Виктор Янелло ошарашил новыми сведениями по делу. По его словам, лайнер вел себя в воздухе не так, как утверждают официальные лица Малайзии.

Специалисты IG обратились к показаниям, полученным через автоматическое зависимое наблюдение-вещание, или ADS-B, которая более точна в сравнении с традиционными радиолокационными системами. В ходе полета ADS-B посылала наземной малайзийской станции информацию о координатах, скорости и высоты полета "Боинга" с интервалом в 30 секунд.

Проследив за перемещениями самолета вплоть до путевой точки IGARI в Южно-Китайском море, около которой была потеряна с ним связь, эксперты получили картину, которая отличается от той, что представили малайзийские военные.

По словам Яннелло, данные показывают, что MH370 был на пути к прохождению через IGARI, но начал поворачивать к следующей путевой точке BITOD прежде чем достигнуть ее. Радиус поворота и указанный угол крена был небольшим – около 15 градусов. Это говорит о том, что самолет все еще находился на автопилоте и летел в соответствии с планом. Отклонение от него произошло после отключения транспондера.

При этом согласно официальной версии малайзийской стороны, ссылающейся на данные военного радара с низким разрешением, около точки IGARI самолет совершил "невероятно резкий поворот влево". Так, словно им управляли вручную. Янелло отметил, что результаты анализа IG делают менее правдоподобной версию об ответственности за произошедшее некой "третьей стороны".Кроме того, он обратил внимание на то, что малайзийцы никогда не публиковали подробные данные военных и использовали их в расследовании очень осторожно.

"Для Малайзии важно опубликовать эти тщательно собранные данные военных радаров, чтобы другие исследователи, работающие над разгадкой тайны, могли провести независимый анализ того, как самолет управлялся во время поворота",

– написал Янелло в блоге, посвященном расследованию пропажи MH370.

Он подчеркнул, что какие бы ни были "стратегические" причины, по которым изначально могли быть скрыты военные данные, они не имеют значения спустя более пяти лет после исчезновения малайзийского "Боинга".