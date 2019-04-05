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Боинг МН17 был взорван изнутри

Фото: www.globallookpress.com
Изучение обломков рухнувшего на Украине самолета не оставило места для фантазий

Разрушение Boeing МН17 Малайзийских авиалиний началось в середине салона. Об этом заявил независимый технический эксперт Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов.

По его словам, он лично держал в руках обломки самолета, собранные в Донбассе, в том числе детали пассажирских кресел, части системы кондиционирования, и лично их исследовал.

"По этим деталям я могу сказать, что самолет развалился в воздухе. Не у кабины, а в середине. На это указывает то, как обгорел воздуховод, причем очень наглядно. Температура внутри воздуховода была очень высокой, он даже обгорел. И это однозначно указывает на то, что самолет был взорван изнутри", – подчеркнул Антипов.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, на речевом самописце нет звуков, похожих на звук от "Бука". Сама же запись на "черных ящиках" оборвалась резко и одновременно. Так могло быть, если кабели лопнули, когда разорвался фюзеляж самолета, рассказал эксперт в интервью "Царьграду".

Заявления же неких очевидцев, что в это время в Донбассе работал ЗРК "Бук", – просто удобный повод обвинять Россию. Ведь до сих пор никто не предоставил никаких доказательств.

"США заявили, что у них есть некие снимки, которые доказывают вину России в крушении. Где эти снимки? Их никто до сих пор не видел. Раз уж санкции против России были введены именно из-за крушения МН17, так покажите же эти снимки", – призывает эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Более того, Минобороны РФ передала в Нидерланды, где ведется расследование, документы о производстве того "Бука", который, как утверждается, находится в то время в зоне боевых действий на востоке Украины. Есть факты, подтверждающие, что ЗРК был передан в свое время Украине.

Однако этот момент прошел каким-то образом незамеченным. Накануне стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе МН17 в 2014 г. подали два коллективных иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Там говорится, что якобы это Минобороны РФ перебросило "Бук" на Украину и дало приказ уничтожить пассажирский самолет.

В качестве претензии выдвигается и то, что Россия дескать "недостаточно сотрудничала со следствием". Хотя это Москва не раз указывала, что ее не допускают к расследованию, хотя и выдвигают против нее обвинения. 

MH17 Malaysia Airlines летел 17 июля 2014 г. из Амстердама в Куала-Лумпур. Находясь в небе над восточной Украиной, лайнер распался в воздухе. Все находящиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

Фоторепортаж
Американцы зафиксировали пуск ракеты перед крушением "Боинга"
Николай ВИКТОРОВ
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