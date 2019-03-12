Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

В деле пропавшего и, по одной из версий, набитого трупами самолета рейса МН350, появились новые факты, которые вносят еще больше путаницы в и без того загадочную историю. Найденный в водах Индийского океана обломок воздушного корабля на самом деле не от него, а от другого малайзийского "Боинга", крушение которого вызывает не меньше вопросов. Речь идет о нашумевшем МН17, сбитом в небе над Донбассом.

Своим предположением, которое разместила на своих страницах британская газета Express, поделился детектив-любитель Даниэль Бойер. Он усомнился в принадлежности МН350 обнаруженной части фюзеляжа из-за отсутствия на ней признаков "морской жизни". Обычно они появляются уже через несколько недель, не говоря уже о проведенных под водой годах. По мнению сыщика, который с головой погрузился в материалы дела, находка – это не что иное, как составляющая вертикального крыла МН17.

Любопытно, что фрагменты лайнера "выловил" поисковик-непрофессионал, отметил детектив. Данный факт насторожил его не меньше того, что остальные пластмассовые обломки не были найдены.

На основе вышеизложенного один из неравнодушных сделал запрос в комитет, который занимается расследованием дела МН17, чтобы там прокомментировали результаты наблюдений Бойера. Об этом активист отчитался в Twitter.

Среди обсуждений его поста встречается достойная внимания мысль: причастность России к крушению самолета на Украине притянута за уши.

The only link between these two is Malaysia and Malaysia Airlines. I mean: if #Russia was somehow involved in #MH370 it would be a no-brainer ("ze Russians", as always), but for the life of me I see no connection between Russia and MH370. — Mad_Monkey (@JoKo_1963) 11 марта 2019 г.

Обе трагедии произошли в 2014 году. В марте при загадочных обстоятельствах исчез с лица земли "Боинг 777", который летел из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Пекин. Без вести пропали 239 человек.

Через четыре месяца рухнул лайнер рейса МН17. Трагедия унесла 298 жизней. Украина сразу же перекинула вину за крушение на ополченцев, которые не располагают ракетами, способными поразить цель на такой высоте. Затем международная следственная группа приписала сбитый "Боинг" воинской части из Курска. Но в оборонном ведомстве РФ нашли ряд нестыковок в доказательной базе.