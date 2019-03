В деле пропавшего и, по одной из версий, набитого трупами самолета рейса МН350, появились новые факты, которые вносят еще больше путаницы в и без того загадочную историю. Найденный в водах Индийского океана обломок воздушного корабля на самом деле не от него, а от другого малайзийского "Боинга", крушение которого вызывает не меньше вопросов. Речь идет о нашумевшем МН17, сбитом в небе над Донбассом.

Своим предположением, которое разместила на своих страницах британская газета Express, поделился детектив-любитель Даниэль Бойер. Он усомнился в принадлежности МН350 обнаруженной части фюзеляжа из-за отсутствия на ней признаков "морской жизни". Обычно они появляются уже через несколько недель, не говоря уже о проведенных под водой годах. По мнению сыщика, который с головой погрузился в материалы дела, находка – это не что иное, как составляющая вертикального крыла МН17.

Любопытно, что фрагменты лайнера "выловил" поисковик-непрофессионал, отметил детектив. Данный факт насторожил его не меньше того, что остальные пластмассовые обломки не были найдены.

На основе вышеизложенного один из неравнодушных сделал запрос в комитет, который занимается расследованием дела МН17, чтобы там прокомментировали результаты наблюдений Бойера. Об этом активист отчитался в Twitter.

Среди обсуждений его поста встречается достойная внимания мысль: причастность России к крушению самолета на Украине притянута за уши.

The only link between these two is Malaysia and Malaysia Airlines. I mean: if #Russia was somehow involved in #MH370 it would be a no-brainer ("ze Russians", as always), but for the life of me I see no connection between Russia and MH370.