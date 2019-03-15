Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В крушении двух "Боингов" нашли поразительное сходство

Фото:flickr.com
Разгадка причин трагедии близка

Необычный обломок обнаружили эксперты на месте падения "Боинг 737 MAX 8" в Эфиопии. Триммер стабилизатора оказался в странном положении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Следователям было важно найти расположенный в хвосте лайнера стабилизатор, чтобы изучить положение триммера на нем. Это может дать точный ответ, был ли нос самолета направлен в землю перед крушением, пишет РИА "Новости". Поэтому необычное состояние детали тут же привлекло к себе внимание специалистов.

Интересно, что у упавшего в октябре 2018 г. в Индонезии другого "Боинга 737 MAX" обнаружена такая же поломка. Следователи не исключают, что авиакатастрофы были вызваны некорректной работой именно стабилизатора.

Фото:EPA\TASS

"Боинг" авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Кению. Находившиеся на борту 157 человек, в том числе трое россиян, погибли. Катастрофа данной модели "Боинг 737", выпускаемой лишь с мая 2018 г., стала второй за полгода. В Индонезии 29 октября 2018 г. также разбился "Боинг 737 MAX 8", принадлежащий авиакомпании Lion Air, через 13 минут после взлета. Тогда погибли 189 человек.

В результате ряд стран, в том числе Россия, запретили полеты этого самолета до выяснения всех причин аварии.

Черные ящики разбившегося в Эфиопии лайнера уже доставлены для изучения во Францию.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москва осадила Лукашенко: "Не учите Россию, как жить"

Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ

Не боимся: немцы наплевали на угрозы США ударить по "Северному потоку – 2"

Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей