В крушении двух "Боингов" нашли поразительное сходство

Разгадка причин трагедии близка

Необычный обломок обнаружили эксперты на месте падения "Боинг 737 MAX 8" в Эфиопии. Триммер стабилизатора оказался в странном положении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Следователям было важно найти расположенный в хвосте лайнера стабилизатор, чтобы изучить положение триммера на нем. Это может дать точный ответ, был ли нос самолета направлен в землю перед крушением, пишет РИА "Новости". Поэтому необычное состояние детали тут же привлекло к себе внимание специалистов.

Интересно, что у упавшего в октябре 2018 г. в Индонезии другого "Боинга 737 MAX" обнаружена такая же поломка. Следователи не исключают, что авиакатастрофы были вызваны некорректной работой именно стабилизатора.

"Боинг" авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Кению. Находившиеся на борту 157 человек, в том числе трое россиян, погибли. Катастрофа данной модели "Боинг 737", выпускаемой лишь с мая 2018 г., стала второй за полгода. В Индонезии 29 октября 2018 г. также разбился "Боинг 737 MAX 8", принадлежащий авиакомпании Lion Air, через 13 минут после взлета. Тогда погибли 189 человек.

В результате ряд стран, в том числе Россия, запретили полеты этого самолета до выяснения всех причин аварии.

Черные ящики разбившегося в Эфиопии лайнера уже доставлены для изучения во Францию.