Разбившийся индонезийский "Боинг" летал со сломанным датчиком

Неисправность, на которую не обращали внимания, оказалась роковой

Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение 29 октября, мог разбиться еще накануне. Таковы выводы комиссии комитета по безопасности транспорта Индонезии.

Во время полета из Денпасара (остров Бали) в Джакарту 28 октября злополучный "Боинг 737 Max 8" уже имел похожие технические проблемы, но тогда пилотам удалось справиться с ситуацией.

Исходя из этого, комиссия сделала вывод, что самолет был непригоден к эксплуатации и его нельзя было выпускать в рейс, передает The New York Times. Издание сообщает, что во время последнего полета, который продлился всего 13 минут, летчикам пришлось несколько раз выводить лайнер из пике. Об этом свидетельствуют данные "черных ящиков". Однако нос "сваливался" снова и снова, пока наконец машина не победила человека и не врезалась в океан.

Впрочем, окончательные данные расследования комиссия пока не обнародовала, лишь рекомендовала руководству Lion Air "повысить культуру безопасности полетов" и лучше вести учет работ по обслуживанию самолетов.

Ранее сообщалось, что специалисты несколько раз чинили датчик воздушной скорости данного самолета, но он постоянно ломался.

Между тем лайнер был новым – 2018 г. выпуска. Летать на нем в Lion Air начали в августе.

"Боинг 737 MAX 8" индонезийского лоукостера потерпел крушение 29 октября возле острова Ява. Все 189 человек на борту погибли.