Разгадка близка: найден фюзеляж пропавшего "Боинга" МН-370

Обломки оказались не там, где искали

Крупная часть фюзеляжа самолета обнаружена у юго-западного побережья Южной Африки. О находке сообщил российский следователь-любитель Валентин Дегтерев. Он уверен, что это обломок малайзийского "Боинга", пропавшего 5 лет назад.

Исследователь утверждает, что нашел самолет благодаря пристальному изучению спутниковых снимков. Обломок размером 20 на 6 м находится по координатам -34.764333°, 19.814734°. Причем в 2014-2015 гг., когда велись активные поиски пропавшего лайнера, в этом месте ничего обнаружено не было. Видимо, позже фюзеляж принесло штормом, полагает Дегтерев.

"Фюзеляж белого цвета, разорван в верхней части. Поскольку фюзеляж зацепился за камни, то никуда его так и не унесло. Найти его можно хоть завтра, главное иметь для этого желание", – отмечает изыскатель.

В минувшие выходные министр транспорта Малайзии Энтони Локе сообщил, что Куала-Лумпур планирует возобновить поиски исчезнувшего лайнера. Участники операции получат вознаграждение и компенсацию всех расходов, если поиски увенчаются успехом.

Россиянин Дегтерев и раньше принимал активное онлайн-участие в изучении данного происшествия. Кроме этого, в зоне его интересов – судьба группы Дятлова, не вернувшейся из похода на Урале почти 60 лет назад.

Лайнер, летевший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров вскоре после взлета 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Все считаются погибшими. Причина катастрофы до сих пор не ясна.