Найдены убийцы группы Дятлова

Открытие сделал обычный радиолюбитель

С момента гибели группы Дятлова прошло 59 лет, но причины произошедшего до сих пор неизвестны. Люди, которым это загадка не дает покоя, самостоятельно исследуют это происшествие. Радиолюбитель Валентин Дегтерев уверен, что раскрыл тайну смерти туристов.

Он подробно изучил фотографии, сделанные группой до гибели. На кадрах, как утверждает Дегтерев, виден вход в пещеру. Там местные шаманы манси, видимо, проводили обряды и ритуалы. Один из них, в капюшоне, сидит в кустах и наблюдает за туристами.

"В кустах хорошо видна фигура человека. Он одет в обычную для манси одежду с капюшоном", - сказал радиолюбитель.

Именно эти люди зверски убили группу Дятлова, из-за того, что те нарушили покой священных мест.

При этом ранее Дегтярев утверждал, что причиной смерти туристов стало НЛО, которое якобы запечатлено на последнем снимке.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова - руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1079 приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще семь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах. Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана - ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.