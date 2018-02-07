Убийц группы Дятлова намеренно засекретили

Обнародованы новые подробности загадочной гибели туристов

В расследовании дела гибели группы Дятлова нашли множество несостыковок. Об этом рассказал исследователь Владимир Анкудинов на конференции фонда памяти туристов.

Прокурор Иванов, который занимался этим случаем, сделал несколько ошибок, которые указывают на фальсификацию данных. Анкудинов утверждает, что у уголовного дела не было обязательного номера.

"К делу проявляли интерес прокуратура СССР и РСФСР, поэтому без номера обойтись нельзя. Значит, это было согласовано на самом высоком уровне", – цитирует его "Накануне.RU".





Также большие вопросы вызывает то, что есть два протокола, с датами за пределами сроков следствия. Один из них был составлен 6 февраля, а другой 29 мая, когда расследование уже завершили, а дело закрыли.

"Эти и другие факты говорят о наличии еще одного уголовного дела, которое осталось за кадром", – уверен Анкудинов.

Он настаивает на еще одном документе, которое правительство специально скрыло от любопытных глаз.





Версия об НЛО пользуется наибольшей популярностью. Журналист "Комсомольской правды" утверждает, что нынешний гендиректор издания Владимир Сунгоркин испытал на себе влияние инопланетян, передает URA.RU.

В 1979 г. он ездил в экспедицию по тайге. Ночью над группой завис светящийся шар с несколькими прожекторами. Страшно было всем, но водитель вездехода не растерялся и стал моргать фарами и материться. НЛО не стало связываться с ними и улетело.

"У одного из ребят был с собой хороший цейсовский бинокль, привезенный из Германии, и они разглядели хромированное гладкое дно и что-то типа "светомузыки" по окружности этого дна", – сказала Наталья Варсегова.





После этого инцидента на место выехала специальная группа, которая замерила уровень радиации. Она зашкаливала именно в том месте, где находился яркий объект. Следы радиации обнаружены и на телах группы Дятлова, что говорит в пользу этой теории.





Нашлась и новая версия, правда, немного безумная. Бывший аналитик военного штаба Александр Королев утверждает, что на перевале, на котором погибли люди, находится "место силы". По его словам, экспедиция Дятлова состояла из агентов КГБ. Хрущев приказал им исследовать гору и обуздать ее могущество.

Королев подчеркнул, что за таинственными силами охотился еще сам Наполеон в XIX в., а причиной Отечественной войны стала гора с "огромной силой". Однако у этой экзотической теории пока нет доказательств.





Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще семь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах. Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.



