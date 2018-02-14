С группой Дятлова расправились маньяки-шаманы

В версии о причастности к смерти группы Дятлова местного населения появились новые доказательства

Радиолюбитель Валентин Дегтерев продолжает исследовать тайну перевала. Он утверждает, что их всех убили манси, при этом свои слова он подкрепляет все новыми фотографиями, сделанными туристами за день до гибели.







По его мнению, на кадрах виден вход в пещеру. Там местные шаманы, видимо, проводили обряды и ритуалы. Один из них, в капюшоне, сидит в кустах и наблюдает за группой.

Валентин подробно изучил все 6 фотопленок, найденных на месте гибели. Особый интерес вызвали кадры, сделанные погибшей Зиной Колмогоровой. Радиолюбитель осветил два снимка, на которых отчетливо видны силуэты людей.

Дегтярев утверждает, что это местные манси, которые следили за ними на протяжении всего путешествия. Изучив дневники Дятлова и Колмогоровой, он пришел к выводу, что у группы была тайная цель.





В своих записях туристы указывают, что взяли с собой 20 ампул противостолбнячной вакцины и шприц. По мнению радиолюбителя, это объясняется тем, что Дятлов планировал найти секретную пещеру манси и исследовать ее. По этой причине, как утверждает Дегтярев, к туристам присоединился человек якобы из военной разведки. Странным кажется и то, что группу постоянно "сопровождали" местные. Об этом в своих записях сообщает и Зоя.

"Она написала, что группа видела, что за ними следом идут манси. В каких-то местах они даже опередили группу. Интересно, что девушка в дневнике написала некий словарь из пары фраз на языке манси", – сказал Дегтярев.





Необычность смертей объясняется тем, что злополучной ночью на перевал упал небольшой метеорит, это подтверждается радиацией на одежде. В тот момент люди повыскакивали из палатки и с ними жестоко расправились манси.





В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах. Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, ребята выбирались из нее наспех также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.