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Малазийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Фото: www.globallookpress.com
Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Специалисты продолжают расследовать причину пропажи малазийского "Боинга" рейса MH370. Бывший пилот United Airlines Рэнди Райан считает, что лайнер приземлился на секретной полосе.

По его словам, самолет летел в сторону Мадагаскара и, возможно, что именно в этом районе находится неизвестная взлетно-посадочная полоса, передает Daily Star.

"Труднее найти, если он находится на суше, держу пари, что люди, которых я подозреваю, встретили его при посадке, накрыли его камуфляжной тканью",

– сказал Райан.

При этом он добавил, что не исключает и той версии, что самолет мог не долететь до места назначения и упасть в Индийский океан. Однако, у бывшего пилота эта версия вызывает сомнения, так как обломки уже должны были давно найти.

Рейс МН 370 Малайзийских авиалиний исчез с радаров 8 марта 2014 года. Лайнер, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал через 40 минут после взлета. За 5 лет, прошедших после катастрофы, выдвигались разные версии гибели "Боинга", в том числе трагическая случайность, суицид пилота, захват террористами или пожар на борту.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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