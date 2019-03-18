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Специалисты продолжают расследовать причину пропажи малазийского "Боинга" рейса MH370. Бывший пилот United Airlines Рэнди Райан считает, что лайнер приземлился на секретной полосе.
По его словам, самолет летел в сторону Мадагаскара и, возможно, что именно в этом районе находится неизвестная взлетно-посадочная полоса, передает Daily Star.
"Труднее найти, если он находится на суше, держу пари, что люди, которых я подозреваю, встретили его при посадке, накрыли его камуфляжной тканью",
– сказал Райан.
При этом он добавил, что не исключает и той версии, что самолет мог не долететь до места назначения и упасть в Индийский океан. Однако, у бывшего пилота эта версия вызывает сомнения, так как обломки уже должны были давно найти.
Рейс МН 370 Малайзийских авиалиний исчез с радаров 8 марта 2014 года. Лайнер, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал через 40 минут после взлета. За 5 лет, прошедших после катастрофы, выдвигались разные версии гибели "Боинга", в том числе трагическая случайность, суицид пилота, захват террористами или пожар на борту.
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