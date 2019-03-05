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Малазийский "Боинг" горел перед падением в океан

Фото: www.globallookpress.com
Сильный огонь охватил весь лайнер

Страшный пожар на борту стал причиной загадочного исчезновения рейса МН-370 – так считает журналист Иан Хиггинс, посвятивший немало времени разгадке этой тайны.

По мнению эксперта, огонь вспыхнул в кабине летчиков, после чего произошла ее разгерметизация, и самолет стал неуправляем. Командир воздушного судна 53-летний Захари Ахмад Шах пытался потушить пожар с помощью огнетушителя, а второй пилот Фарик Абдул Хамид вел самолет. Экипаж попросту не успел связаться с землей, так как экстренная ситуация требовала немедленных действий.

Затем, считает Хиггинс, Ахмад Шах случайно вытащил заглушку из своей кислородной маски, и из-за воспламеняющегося газа огонь разгорелся еще сильнее. Стекло иллюминатора лопнуло, и кабина разгерметизировалась. Второй пилот погиб, однако командир экипажа мог остаться в живых, хотя и получил ожоги, отмечает эксперт. К несчастью, пожар повредил приборную доску, и лайнер не смог снизиться.

При этом в кислородных масках пассажиров оставалось газа на 12 минут  – после чего находящиеся на борту люди умерли или впали в коматозное состояние. Захари Шах повернул самолет на юг – прочь от густонаселенных районов, чтобы самолет-призрак упал в океан, не причинив никому вреда, отмечается в опубликованной на портале MSN статье.

Рейс МН 370 Малайзийских авиалиний исчез с радаров 8 марта 2014 года. Лайнер, летевший из Куала-Лумпур в Пекин пропал через 40 минут после взлета. За 5 лет, прошедших после катастрофы, выдвигались разные версии гибели "Боинга", в том числе, трагическая случайность, суицид пилота, захват террористами или ракетное поражение.

Валентина МАЙОРОВА
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