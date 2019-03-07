В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" вспыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Обломки загадочно сгинувшего лайнера "Боинг-777" были переданы властям Мадагаскара еще в августе 2017года, однако в расследование вмешался несчастный случай.

Достопочтенный Захид Раза, консул Малайзии в Мадагаскаре, был убит через неделю после того, как неожиданная находка оказалась в его руках, сообщает Sputnik News.

По словам друга погибшего дипломата, обломки пропавшего самолета до сих пор находятся в руках мадагаскарских властей. Для того, чтобы вещественные доказательства добрались до Малайзии, необходимо достичь ряда договоренностей на высшем уровне, предупреждает он.

Гибель Захида Разы в свое время вызвала толки – многие считали, что смерть дипломата связана с исчезновением рейса МН370. Впрочем, ряд французских источников считает, что смерть Разы была связана с его криминальным прошлым, а вовсе не с пропавшим "Боингом".

Отмечается, что Раза мог быть связан с похищением нескольких человек в 2009 г, и поэтому был убит из мести. За время, прошедшее после исчезновения "Боинга", в мире было найдено несколько десятков так называемых обломков самолета. Однако лишь части крыльев, найденные у побережья Мадагаскара, были идентифицированы как обломки пропавшего рейса МН370.

Лайнер "Боинг-777", летевший из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Пекин, исчез с радаров 8 марта 2014 г. менее чем через час после взлета. Эксперты и исследователи-любители до сих пор гадают, какая трагедия привела к гибели 239 человек.