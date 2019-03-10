"На борту был русский": озвучена невероятная причина исчезновения "Боинга" МН370

Новая версия шокирует

Британцы с упоением распространяют очередную теорию: в таинственном деле о пропаже пассажирского Boeing 777 якобы замешана Россия.

С момента загадочного исчезновения МН370 прошло уже пять лет. Самолет пропал с радаров 8 марта 2014 года. Пассажирский "Боинг", следовавший в Пекин из Куала-Лумпура, потерялся над Индийским океаном. На борту было 239 человек. Все они признаны пропавшими без вести. За прошедшие годы было выдвинуто множество теорий об этом мистическом случае. Исследователи утверждали, что самолет был набит трупами, что его сбила ракета и т.д. Однако самая безумная версия прозвучала сейчас.

В годовщину исчезновения малайзийского "Боинга" эксперт Джефф Уайз обвинил в произошедшем Россию. Об этом пишет британское издание Express. Исследователь утверждает, что на борту "мог быть русский", а самолет угнали, чтобы отвлечь внимание от России на фоне присоединения Крымского полуострова.

"Самолет ускорялся и набирал высоту, и это демонстрирует, что кто бы за этим не стоял, он знал, как управлять самолетом. Кто бы ни летел на самолете, он знал о мертвом воздушном пространстве в управлении воздушным движением, что предполагает, что он намеренно скрывал его из вида <…> Это произошло сразу после того, как Россия аннексировала Крым и находилась под давлением. <…> На борту мог быть русский, который вмешивался в системы и создавал фальшивый след",

– заявил Уайз.

Видеоролик с "железными" доводами эксперта появился в Сети.

"…я могу объяснить, как можно создавать данные, которые выглядят так, будто самолет летит в Индийский океан, но на самом деле он движется в противоположном направлении", - добавил он.

Отметим, что другие специалисты не согласились с бредовой теорией Уайза. Так, журналист Дэвид Лермаунт ответил, что "подобные теории хороши для Джеймса Бонда, но в реальном мире не имеют смысла".