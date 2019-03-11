Над самолетом ломают головы летчики и эксперты

Вторая за полгода катастрофа новейшего "Боинг-737 MAX" грянула, как гром среди ясного неба. И если в октябре прошлого года американской компании удалось убедить общественность, что экипаж не до конца освоил самолет, в частности, систему контроля за полетами, которая может ввести машину в пике, сегодня выкрутиться будет крайне непросто. Ведь разбиваются не обычные "семьсот тридцать седьмые", а именно новые.

Эксперты полагают, что в новом "Боинге" перемудрили с автоматикой, а летчики недоумевают, почему пилоты не перешли в ручной режим и не выравняли самолет. И это кажется им наиболее странным. Тем более, что после прошлой катастрофы о том, что система MCAS сама опускает нос самолета, если считает, что он слишком задран вверх, должны были знать абсолютно все летчики.

Очевидцы уверяю, что вертикальная скорость разбившегося самолета "Эфиопских авиалиний" после взлета была неустойчивой, поэтому возможно, причина вовсе не MCAS, которую летчики еще называют "защитой от дурака".

Как отметил в эфире BFM старший пилот-инструктор авиакомпании "Регион-Авиа" Алексей Базеев, до высоты 1500 футов экипаж производит одни и те же операции: уборка шасси, закрылки, интерцепторы, смена режимов двигателя с взлетного на набор высоты. Другой вопрос, что у Max на взлете есть какие-то недочеты с аэродинамикой, а какие, в компании никак не разберут.

"Выпущены закрылки, выпущено шасси, убрано шасси, убраны закрылки – разная аэродинамика. И у самолета в этот "переходный период", когда аэродинамика меняется, что-то не так", – сказал эксперт.

Согласно этой версии, самолет попросту не доработан, а "Боинг" уже продал его в разные страны. Авторитет компании настолько велик, что никто даже не задумывался, что может произойти что-то подобное.

Более того, некоторые и вовсе полагают, что это могло быть трагическое совпадение. Так, руководитель консалтингового агентства "Инфомост" Борис Рыбак в эфире НСН подчеркнул, что причин говорить о ненадежности Max нет.

Американское издание Washingtom Beacon придерживается версии "убегающего стабилизатора" MCAS, который погубил самолет в прошлый раз. В условиях высокогорного взлета и разряженного воздуха экипаж просто мог не успеть перейти на ручной режим. Известно, что командир был опытным пилотом с 8000 часами налета, однако у второго было только 200 часов. Возможно, что-то пошло не так, хотя подобные эпизоды отрабатываются на тренажерах.

Скоро с "Боинг-737 MAX" познакомятся и российские пассажиры. Самолет заказала авиакомпания S7, а также Utair и "Уральские авиалинии". Возможно, появится самолет и у "Аэрофлота" и "Победы".

Пока "Боинг" не объявила о результатах расследования ЧП. Но полеты MAX уже приостановил Китай, у которого порядка 90 таких лайнеров, и "Эфиопские авиалинии", что вполне логично. Ряд американских авиакомпаний заявили, что следят за расследованием инцидента, и это достаточно тревожный сигнал для "Боинга". К слову, за всю историю гражданской авиации еще не случались две авиакатастрофы с новым самолетом за столько короткий промежуток времени.