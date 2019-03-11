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Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

Фото: www.globallookpress.com
Трагедия унесла жизни 157 человек

Авиакомпания Ethiopian Airlines вместе с Boeing проведет совместное расследование авиакатастрофы, случившейся 10 марта.

Руководитель Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам заявил, что пилот потерпевшего крушение лайнера сообщил диспетчерам о возникших проблемах и попросил разрешения вернуться в аэропорт. Он добавил, что разрешение было получено, однако катастрофы избежать не удалось, сообщает "МК".

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также готов принять участие в расследовании причин трагедии, отмечает ТАСС. 

Самолет  "Боинг 737 MAX 8", летевший рейсом ET302 из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян, напоминает "Свободная пресса". Информацию подтвердило посольство РФ в Эфиопии в Twitter. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, Екатерина и Александр Поляковы работали в компании "Сбербанк лизинг". В Африку они отправились отдыхать.

По информации Ethiopian Airlines, спасатели нашли оба черных ящика разбившегося лайнера.

Валентина МАЙОРОВА
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