Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

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Авиакомпания Ethiopian Airlines вместе с Boeing проведет совместное расследование авиакатастрофы, случившейся 10 марта.
Руководитель Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам заявил, что пилот потерпевшего крушение лайнера сообщил диспетчерам о возникших проблемах и попросил разрешения вернуться в аэропорт. Он добавил, что разрешение было получено, однако катастрофы избежать не удалось, сообщает "МК".
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также готов принять участие в расследовании причин трагедии, отмечает ТАСС.
Самолет "Боинг 737 MAX 8", летевший рейсом ET302 из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян, напоминает "Свободная пресса". Информацию подтвердило посольство РФ в Эфиопии в Twitter.
Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту её авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение неподалёку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России:— Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) 10 марта 2019 г.
- Екатерина Полякова
- Александр Поляков
- Сергей Вяликов
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, Екатерина и Александр Поляковы работали в компании "Сбербанк лизинг". В Африку они отправились отдыхать.
По информации Ethiopian Airlines, спасатели нашли оба черных ящика разбившегося лайнера.
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