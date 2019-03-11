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"Боинги" запрещают после трагедии в Эфиопии

Фото: www.globallookpress.com
Компания отменила презентацию последнего воздушного судна

После крушения лайнера в Эфиопии Boeing встал перед непростым выбором: 13 марта организация должна была показать миру новый летательный аппарат 777X. Однако источники рассказали о том, что мероприятие решили не проводить.

По словам инсайдера, компании сейчас важнее выразить поддержку клиентам, чем продвинуть свой бизнес. Тем не менее совсем от презентации нового самолета Boeing отказываться не будет. В ближайшее время общество увидит свежую разработку. Об этом представитель компании сообщил агентству РИА Новости.

При этом китайские власти решили приостановить полеты на Boeing 737-8 – аналогичная модель рухнула в Эфиопии. Управление гражданской авиации Китая особо подчеркнуло, что с октября 2018-го это вторая катастрофа с лайнером такой модели.

Фото: www.globallookpress.com

Эксперты увидели схожесть трагедий в том, что оба самолета упали на взлете. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, как только в Китае узнают о том, что США и компания предприняли все меры по обеспечению безопасности полетов, "Боингам" разрешат вновь совершать коммерческие рейсы.

Как напоминает портал "ФедералПресс", Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта около города Дэбрэ-Зэйт. На борту лайнера находилось 157 человек. Выживших в этой трагедии нет. Среди погибших оказались трое россиян. Эфиопская компания на своей странице в Twitter сообщила, что также временно приостановила полеты на этих лайнерах в целях безопасности. 

Полина ИВАНОВА
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