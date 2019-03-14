Пассажиры в панике: Россия отказывается от проблемных "Боингов"

Нибиру
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Россия официально закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max. Об этом сообщает Росавиация.
Глава ведомства Александр Нерадько заявил, что уже разослана оперативная информация о запрете на полеты "Боингов" модели 737 Max над российской территорией. По его словам, запрет фактически начал действовать еще позавчера.
"Мы мониторим эту ситуацию. Так что граждане могут быть спокойны",
– заверил Нерадько, его слова передает РИА "Новости".
Его слова оказались очень кстати – именно спокойствия пассажиров в последние дни очень не хватало. После второго крушения Boeing 737 Max за пять месяцев в российских аэропортах люди стали в буквальном смысле слова требовать от авиакомпаний гарантий, что они не разобьются. А название 737-го "Боинга" теперь у многих ассоциируется со катастрофой, отмечал ранее телеканал "Царьград".
Аналогичный страх сейчас испытывают многие зарубежные авиаперевозчики. Американским лайнерам объявили бойкот в ряде стран, среди ник Китай, Индонезия и ряд латиноамериканских государств. Всего около полсотни стран, отмечает "Газета.ру". Россия присоединилась одной из последних, но можно с уверенностью сказать, что список будет расширяться.
В России запрет на Boeing 737 Max может стать шансом для отечественных самолетов. Как пишет RNS, временным выходом "американца" из конкурентной борьбы может воспользоваться лайнер российско-китайского производства – CR929. Причем этот самолет может не только укрепиться на отечественном и китайском рынках, но замахнуться на заграницу. В достижении коммерческого успеха могут помочь не только более высокие технические характеристики CR929, но и репутационные потери Boeing.
Для обхода ограничений создадут подставную компанию