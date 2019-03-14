Пассажиры в панике: Россия отказывается от проблемных "Боингов"

Однако наша страна может извлечь пользу из всеобщего страха перед американским лайнером

Россия официально закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max. Об этом сообщает Росавиация.

Глава ведомства Александр Нерадько заявил, что уже разослана оперативная информация о запрете на полеты "Боингов" модели 737 Max над российской территорией. По его словам, запрет фактически начал действовать еще позавчера.

"Мы мониторим эту ситуацию. Так что граждане могут быть спокойны",

– заверил Нерадько, его слова передает РИА "Новости".

Его слова оказались очень кстати – именно спокойствия пассажиров в последние дни очень не хватало. После второго крушения Boeing 737 Max за пять месяцев в российских аэропортах люди стали в буквальном смысле слова требовать от авиакомпаний гарантий, что они не разобьются. А название 737-го "Боинга" теперь у многих ассоциируется со катастрофой, отмечал ранее телеканал "Царьград".

Аналогичный страх сейчас испытывают многие зарубежные авиаперевозчики. Американским лайнерам объявили бойкот в ряде стран, среди ник Китай, Индонезия и ряд латиноамериканских государств. Всего около полсотни стран, отмечает "Газета.ру". Россия присоединилась одной из последних, но можно с уверенностью сказать, что список будет расширяться.

В России запрет на Boeing 737 Max может стать шансом для отечественных самолетов. Как пишет RNS, временным выходом "американца" из конкурентной борьбы может воспользоваться лайнер российско-китайского производства – CR929. Причем этот самолет может не только укрепиться на отечественном и китайском рынках, но замахнуться на заграницу. В достижении коммерческого успеха могут помочь не только более высокие технические характеристики CR929, но и репутационные потери Boeing.