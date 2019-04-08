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Пропавший MH370 совершил тайную посадку

Фото: www.globallookpress.com
"Боинг" мог приземлиться в "темной" зоне

Разгадка исчезновения малазийского "Боинга" кроется в первых 73 минутах, в течение которых была утеряна любая связь с самолетом. На эту зацепку обратил внимание британский эксперт Джефф Уайз, который ранее предположил, что за пропажей авиалайнера стоит Россия.

В первые часы исчезновения диспетчеры в течение 1 часа 13 минут пытались определить местонахождение борта по спутникам Satcom, но тщетно. Самолет словно оказался в "темной" невидимой зоне. По мнению Уайза, это ключевой момент во всей истории, потому что он определял, в каком направлении самолет начал лететь и откуда.

"Сделал ли самолет один оборот или облетел по кругу, или, может быть, даже приземлился где-то, а затем снова взлетел?",

задался вопросами Уайз в беседе с Daily Express.

Самолет мог совершить посадку и снова взлететь в Малайзии или в одной из соседних стран, например, в Таиланде, Индонезии, Камбоджи или Вьетнаме. Значительная часть территорий этих стран состоит из джунглей и гор, так что самолет мог стать просто "невидимым" для диспетчеров. Если это так, то в том месте, где он приземлился, должны быть подсказки о том, что на самом деле произошло в тот день.

Ранее член независимой группы IG, занимающейся исчезновением "Боинга 777" MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, Виктор Янелло сделал неожиданное заявление о малазийском "Боинге", которое опровергает официальную версию властей Малайзии.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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