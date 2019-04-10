"Летал кругами": в США пролили свет на загадочное исчезновение малайзийского "Боинга"

В деле всплыли новые детали

Тайна МН370, которая вот уже шестой год остается одной из главных в мире, близится к разгадке. Исчезновение авиалайнера над Индийским океаном в который раз объяснил известный американский журналист Джефф Уайз. Тот самый, который обвинил в пропаже "русского", якобы оказавшегося на борту злополучного рейса.

По словам эксперта, "Боинг" бороздил воздушное пространство кругами. На кривую траекторию полета указывают данные нескольких систем.

В частности, частота сдвига, или смещения спектра сигнала относительно несущей частоты, (BFO). Сведения были получены от британской спутниковой телекоммуникационной компании

"Подобно тому, как движение быстроходного поезда заставляет тональность его гудка подниматься или опускаться, относительное движение спутника и самолета смещает частоту радиосигналов, передаваемых между ними. BFO является мерой разницы",

- пояснил Уайз, передает Express. Исходя из этих значений следует, что лайнер пронесся в небе вкривь и вкось. Вероятнее всего, он "летал кругами".

Новая информация подвергает сомнению версию об автопилоте. Однако временная разница между посланным сигналом с Земли и полученным ответом говорит об обратном: воздушный корабль, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, двигался по прямой.

"Боинг" рейса МИ370 исчез с радаров в марте 2014 года. О судьбе 239 человек до сих пор ничего не известно.