В деле пятилетней давности появился сенсационный поворот

Частный детектив Ноэль О'Гара, посвятивший 5 лет расследованию таинственного исчезновения рейса МН370, заявил, что малайзийский кабмин давно знает, где точно произошла катастрофа с "Боингом 777".

По мнению эксперта, последние мгновения существования лайнера могли зафиксировать на видео военные моряки. Он подчеркнул, что чиновники "с точностью до мили" знают место крушения самолета. О'Гара считает, что над Индийским океаном самолет был захвачен террористами, развернулся в воздухе и отправился в сторону Куала-Лумпура. Правительство Малайзии приняло решение сбить лайнер, чтобы предотвратить предполагаемую атаку на столицу своего государства, а теперь информация об этом замалчивается, отмечает Daily Star.

"Скорее всего, МН370 так и лежит на дне Индийского океана", – подчеркнул эксперт и добавил, что власти могли и убрать обломки – ведь у них был для этого мотив, время и средства.

При этом детектив признает, что все это не более чем его предположения, однако добавляет, что есть свидетели, видевшие, как стремительно снижается лайнер. Кроме того, основные части разрушенного самолета так и не были найдены.

Самолет "Малайзийских авиалиний", летевший из Куала-Лумпура в Пекин, бесследно пропал 8 марта 2014 г. вместе с командой и пассажирами. Обломков корпуса лайнера так и не нашли, масштабная поисковая операция охватила 46 тыс. кв. миль. За прошедшие 5 лет эксперты выдвинули множество версий, объяснявших ЧП, в их числе суицид одного из пилотов, разгерметизация и теракт.