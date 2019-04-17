Ключом к тайне MH370 оказался топор в кабине пилотов

Озвучен самый правдоподобный сценарий исчезновения малазийского "Боинга"

Одна из основных версий тайны малазийского "Боинга" получила неожиданное развитие. Речь идет о том, что авиакатастрофа произошла по вине одного из пилотов самолета – либо опытного командира Захари Ахмада Шаха, либо его младшего коллеги Фарика Абдула Хамида.



Эксперты, изучающие дело MH370, рассматривают два возможных варианта. Первый – вина лежит на Хамиде. Он в силу своей неопытности или наличия гипоксии мог допустить целый ряд ошибок, особенно в тот момент, когда первый пилот отлучился из кабины. Второй – катастрофа случилась из-за попытки Шаха свести счеты с жизнью. В пользу этой теории говорили результаты изучения обломков авиалайнера. Но это, как оказалось, еще не все. Бывший пилот "Боинга" Люк Уорфилд раскрыл несколько малоизвестных фактов, которые могут пролить свет в загадочном деле.

"Я объединил свой опыт работы в правоохранительных органах и авиации и, я полагаю, предложил правдоподобный сценарий",

– заявил он изданию Daily Star.

Во-первых, у Шаха действительно были серьезные проблемы с психикой, и предположения о том, что собирался разбить самолет намеренно, небезосновательны. У него были проблемы в семье, о которых мало кто знал, да и СМИ не уделяли это особое внимание. Шах был практически в разводе со своей женой, по крайней мере, к моменту рокового полета они уже жили раздельно. Кроме того, как бы это странно не звучало, но он пережил разочарование в своем кумире, политическом активисте. О ком идет речь, не уточняется, но его осудили по сфабрикованному делу о гомосексуализме. Для несведущих стоит пояснить: Малайзия является исламской страной, и там однополые связи запрещены законом. За это можно сесть в тюрьму на 20 лет. Все это, по мнению Уорфилда, могло довести Шаха до безумия.





Факт второй: мало кто знает, что в кабине пилотов есть пожарный топор. Шах понимал, что если задумает разбить самолет, то встретит ожесточенное сопротивление второго пилота. Поэтому во время полета он выжидал момента, чтобы взять орудие убийства и устранить помеху в лице Хамида. Завязалась ожесточенная драка.

"Капитан Шах запрограммировал поворот на бортовом компьютере, и после того, как второй пилот закончил связь с диспетчером, он выключил приемоответчик и атаковал его с топором. Смертельно раненый Хамид доблестно сражался и смог вырвать оружие у капитана. Капитан также оказался тяжело ранен. Хорошо известно, что нападение с острым оружием часто наносят вред как атакующему, так и жертве, если оказывается серьезное сопротивление", – сказал Уорфилд.

Это объясняет тот факт, что уже через 38 минут после вылета из Куала-Лумпура в Пекин на самолете перестал работать транспондер. Также действия капитана перед нападением объясняют загадочную траекторию маршрута самолета.



