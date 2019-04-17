Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ключом к тайне MH370 оказался топор в кабине пилотов

Фото: www.globallookpress.com
Озвучен самый правдоподобный сценарий исчезновения малазийского "Боинга"

Одна из основных версий тайны малазийского "Боинга" получила неожиданное развитие. Речь идет о том, что авиакатастрофа произошла по вине одного из пилотов самолета – либо опытного командира Захари Ахмада Шаха, либо его младшего коллеги Фарика Абдула Хамида.  

Эксперты, изучающие дело MH370, рассматривают два возможных варианта. Первый – вина лежит на Хамиде. Он в силу своей неопытности или наличия гипоксии мог допустить целый ряд ошибок, особенно в тот момент, когда первый пилот отлучился из кабины. Второй – катастрофа случилась из-за попытки Шаха свести счеты с жизнью. В пользу этой теории говорили результаты изучения обломков авиалайнера. Но это, как оказалось, еще не все. Бывший пилот "Боинга" Люк Уорфилд раскрыл несколько малоизвестных фактов, которые могут пролить свет в загадочном деле.

"Я объединил свой опыт работы в правоохранительных органах и авиации и, я полагаю, предложил правдоподобный сценарий",

заявил он изданию Daily Star.

Во-первых, у Шаха действительно были серьезные проблемы с психикой, и предположения о том, что собирался разбить самолет намеренно, небезосновательны. У него были проблемы в семье, о которых мало кто знал, да и СМИ не уделяли это особое внимание. Шах был практически в разводе со своей женой, по крайней мере, к моменту рокового полета они уже жили раздельно. Кроме того, как бы это странно не звучало, но он пережил разочарование в своем кумире, политическом активисте. О ком идет речь, не уточняется, но его осудили по сфабрикованному делу о гомосексуализме. Для несведущих стоит пояснить: Малайзия является исламской страной, и там однополые связи запрещены законом. За это можно сесть в тюрьму на 20 лет. Все это, по мнению Уорфилда, могло довести Шаха до безумия.


Факт второй: мало кто знает, что в кабине пилотов есть пожарный топор. Шах понимал, что если задумает разбить самолет, то встретит ожесточенное сопротивление второго пилота. Поэтому во время полета он выжидал момента, чтобы взять орудие убийства и устранить помеху в лице Хамида. Завязалась ожесточенная драка.

"Капитан Шах запрограммировал поворот на бортовом компьютере, и после того, как второй пилот закончил связь с диспетчером, он выключил приемоответчик и атаковал его с топором. Смертельно раненый Хамид доблестно сражался и смог вырвать оружие у капитана. Капитан также оказался тяжело ранен. Хорошо известно, что нападение с острым оружием часто наносят вред как атакующему, так и жертве, если оказывается серьезное сопротивление", – сказал Уорфилд.

Это объясняет тот факт, что уже через 38 минут после вылета из Куала-Лумпура в Пекин на самолете перестал работать транспондер. Также действия капитана перед нападением объясняют загадочную траекторию маршрута самолета.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россия шантажирует Европу газовым кризисом

От "Газпрома" требуют заключить контракт с компанией, которой нет

Томос подвел: Порошенко проиграл выборы из-за собственной глупости

В Киеве назвали роковую ошибку действующего главы государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей