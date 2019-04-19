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Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Фото: www.globallookpress.com
Похоже, кто-то покрывает Украину

В Германии обратили внимание на странное поведение Европейского суда по правам человека в деле о крушении Boeing 777, летевшего рейсом MH17. Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе. Более того, судебный процесс по их иску даже засекретили.

Автор статьи Флориан Ретцер пишет, что родные четырех погибших граждан Германии в 2014 году обратились в ЕСПЧ, обвинив Киев в бездействии, повлекшем гибель пассажиров MH17. Инициатором иска стал авторитетный немецкий эксперт в области авиации Эльмар Гимулла.

"Как ни странно, суд тогда объявил судебный процесс закрытым, что означает, что наряду с общественностью сторона обвинения и их адвокаты больше не имели доступа к судебному разбирательству, которое стало вопросом секретности",

– отметил Ретцер.

Однако ни Гимулла, ни его клиенты не требовали закрытого формата разбирательств. Более того, его даже не уведомили об этом. Кто именно принял такое решение и почему, Гимулла не узнал. В суде всячески уклонялись от вопросов о том, кто попросил их засекретить дело по MH17.

Журналист уверен, что вина Украины в крушении "Боинга" в Донбассе очевидна, у властей был мотив не закрывать воздушное пространство над юго-востоком страны. По некоторым данным, Украина получала ежегодно 200 млн долларов за право на воздушный транзит через свою территорию

"Украинское правительство не закрывало воздушное пространство, а только увеличило высоту примерно до 10 000 метров, чтобы избежать потери дохода",

– заявил Ретцер.

В прошлом году Гимулла говорил, что ЕСПЧ обещал ему озвучить решение по иску, но с тех пор повисла тишина. Накануне он заявил изданию, что даже спустя почти пять лет дело не сдвинулось с мертвой точки. ЕСПЧ продолжает свою странную игру в молчанку: ответа по иску нет, гриф секретности с дела снят без уведомления истцов.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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