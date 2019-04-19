Прорыв в деле: поиски MH370 дали плоды

Стало ясно, что почему спасатели не могли найти самолет

В деле об исчезновении малайзийского "Боинга" появилась новая надежда на то, что его все-таки найдут. Ученые поняли, что в попытке найти авиалайнер не был учтен один важный фактор.

Международная группа исследователей из Франции, Германии и Великобритании полагает, что все попытки найти "Боинг" оказались неудачными по той причине, что местонахождение обломков, по которым ориентировались поисковые группы, могло меняться под влиянием так называемого "дрейфа Стокса", или волн Стокса, которые относятся к нелинейным периодическим волнам на поверхности воды конечной глубины. Наряду с верхними океаническими течениями они могли сыграть ключевую роль в изменении положения обломков.

По словам ведущего исследователя группы Джонатана Дургаду, именно игнорирование "дрейфов Стокса" могло повлечь серьезные ошибки при вычислении места падения малайзийского "Боинга".

Сейчас ученые как раз заняты разработкой нового метода моделирования крушения MH370, учитывающего движения всех океанических волн. Они надеются, что это поможет им в определении местонахождения "Боинга", пишет Daily Mirror.

Хотя вероятность получить новые сведения о дрейфовавших обломках MH370 невелика, доктор Дургаду отметил, что оценка поверхностного дрейфа фрагментов самолета могла бы помочь в аналогичных кейсах в будущем.