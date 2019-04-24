Малайзия скрыла фатальную ошибку в деле MH370

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Официальное расследование исчезновения малазийского "Боинга", летевшего рейсом MH370, все это время шло в неверном направлении. Так считает опытнейший эксперт в области гражданской авиации.
Как пишет Daily Express, специалист с 20-летним стажем диспетчера пассажирских авиалайнеров на условиях анонимности рассказал о "фатальном изъяне" в материалах Малазийской группы по расследованию дела. По его словам, в отчете о траектории полета самолета указаны неверные данные, полученные с транспондера, по которым определялось направление полета MH370.
Благодаря своему диспетчерскому опыту эксперт обнаружил, что доказательства, полученные с военных радаров, являются недостоверной информацией из "отчетов младших офицеров, защищавших собственную некомпетентность".
В связи с этим у эксперта возникли несколько вопросов и требований к властям Малайзии. Он попросил их перепроверить данные с радара военных и объяснить резкий поворот самолета, который мог быть выполнен на автопилоте.
Это уже не первая претензия независимых исследователей дела MH370 к доказательствам, собранным властями Малайзии. Ранее в апреле член независимой группы IG Виктор Янелло заявил, что военные предоставили неверные данные о первом резком развороте "Боинга" в направлении острова Пинанг. Он намекнул, малазийские власти могут что-то скрывать.
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