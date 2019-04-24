Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Малайзия скрыла фатальную ошибку в деле MH370

Фото: www.globallookpress.com
К потерпевшей стороне возникает все больше вопросов

Официальное расследование исчезновения малазийского "Боинга", летевшего рейсом MH370, все это время шло в неверном направлении. Так считает опытнейший эксперт в области гражданской авиации.

Как пишет Daily Express, специалист с 20-летним стажем диспетчера пассажирских авиалайнеров на условиях анонимности рассказал о "фатальном изъяне" в материалах Малазийской группы по расследованию дела. По его словам, в отчете о траектории полета самолета указаны неверные данные, полученные с транспондера, по которым определялось направление полета MH370.

Благодаря своему диспетчерскому опыту эксперт обнаружил, что доказательства, полученные с военных радаров, являются недостоверной информацией из "отчетов младших офицеров, защищавших собственную некомпетентность".

В связи с этим у эксперта возникли несколько вопросов и требований к властям Малайзии. Он попросил их перепроверить данные с радара военных и объяснить резкий поворот самолета, который мог быть выполнен на автопилоте.

Это уже не первая претензия независимых исследователей дела MH370 к доказательствам, собранным властями Малайзии. Ранее в апреле член независимой группы IG Виктор Янелло заявил, что военные предоставили неверные данные о первом резком развороте "Боинга" в направлении острова Пинанг. Он намекнул, малазийские власти могут что-то скрывать.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Только так: Москву обязали первой помириться с Киевом

Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе

"Убивали изощренно": раскрыты новые обстоятельства трагедии на перевале Дятлова

ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей