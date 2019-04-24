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Нидерланды вовлекли Зеленского в расследование дела о крушении МН17

Фото: www.globallookpress.com
Новоиспеченному главе государства придется вникать в запутанную историю

Прошло всего три, как Владимир Зеленский выполняет функции президента Украины и вовсю ведет серьезные разговоры с первыми лицами самых разных государств. Не остался в стороне и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он позвонил новоявленному руководителю Незалежной, чтобы поздравить с триумфом. Однако во время телефонного разговора политики обсудили одно из самых загадочных происшествий в истории современной Украины. Речь идет о деле малайзийского "Боинга", сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом. 

"Только что беседовал с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего, мы обсудили вопрос сохранения стабильности в регионе и важности продвижения расследования дела MH17. Я с нетерпением жду совместной работы",

отчитался премьер перед пользователями в Twitter. 

Новость стала поводом для жаркой полемики. Так, например, читатели RT не скупились на комментарии. (Орфография и пунктуация авторские).

"Правду легко говорить, но она не всем нравится. А вот для вранья, надо позиции согласовывать. Если врать одинаково, то могут вранье принять за правду",  "Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17– в вольной трактовке это звучит так. " Короче слушай сюда "зела" – мы тебе пришлем тексты по боингу-Заучи их как гимн украины! И всегда отвечай по заученным инструкциям, думать не надо-просто цитируй инструкции, и будет у тебя все тип-топ по жизни!", "Лапши" навесил...Если поумнее-поймет.Если наоборот-будет сооучастником...",  "Чудной такой – чего он секретарем обсуждать-то собирался, ему к боссу надо было – Коломойскому!"  – соревновались в остротах комментаторы. 

Трагедии рейса MH17 унесла 298 жизней. Вину за сбитый "Боинг" и гибель людей пытались приписать России. Однако представители Москвы нашли ряд нестыковок в доказательной базе. Расследование дела продолжается почти пять лет. 

Ксения АНДРЕЕВА
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