Прошло всего три, как Владимир Зеленский выполняет функции президента Украины и вовсю ведет серьезные разговоры с первыми лицами самых разных государств. Не остался в стороне и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он позвонил новоявленному руководителю Незалежной, чтобы поздравить с триумфом. Однако во время телефонного разговора политики обсудили одно из самых загадочных происшествий в истории современной Украины. Речь идет о деле малайзийского "Боинга", сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом.

"Только что беседовал с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего, мы обсудили вопрос сохранения стабильности в регионе и важности продвижения расследования дела MH17. Я с нетерпением жду совместной работы",

– отчитался премьер перед пользователями в Twitter.

Just spoke with upcoming Ukranian president Volodymyr Zelenskiy to congratulate him on his electoral victory. Among other things, we talked about stability in the region and the importance of progress on the MH17 dossier. I look forward to working together.