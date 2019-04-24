Новоиспеченному главе государства придется вникать в запутанную историю

Прошло всего три, как Владимир Зеленский выполняет функции президента Украины и вовсю ведет серьезные разговоры с первыми лицами самых разных государств. Не остался в стороне и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он позвонил новоявленному руководителю Незалежной, чтобы поздравить с триумфом. Однако во время телефонного разговора политики обсудили одно из самых загадочных происшествий в истории современной Украины. Речь идет о деле малайзийского "Боинга", сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом.

"Только что беседовал с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего, мы обсудили вопрос сохранения стабильности в регионе и важности продвижения расследования дела MH17. Я с нетерпением жду совместной работы",

– отчитался премьер перед пользователями в Twitter.

Just spoke with upcoming Ukranian president Volodymyr Zelenskiy to congratulate him on his electoral victory. Among other things, we talked about stability in the region and the importance of progress on the MH17 dossier. I look forward to working together. — Mark Rutte (@MinPres) 24 апреля 2019 г.

Новость стала поводом для жаркой полемики. Так, например, читатели RT не скупились на комментарии. (Орфография и пунктуация авторские).

"Правду легко говорить, но она не всем нравится. А вот для вранья, надо позиции согласовывать. Если врать одинаково, то могут вранье принять за правду", "Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17– в вольной трактовке это звучит так. " Короче слушай сюда "зела" – мы тебе пришлем тексты по боингу-Заучи их как гимн украины! И всегда отвечай по заученным инструкциям, думать не надо-просто цитируй инструкции, и будет у тебя все тип-топ по жизни!", "Лапши" навесил...Если поумнее-поймет.Если наоборот-будет сооучастником...", "Чудной такой – чего он секретарем обсуждать-то собирался, ему к боссу надо было – Коломойскому!" – соревновались в остротах комментаторы.



Трагедии рейса MH17 унесла 298 жизней. Вину за сбитый "Боинг" и гибель людей пытались приписать России. Однако представители Москвы нашли ряд нестыковок в доказательной базе. Расследование дела продолжается почти пять лет.

