Давнишняя публикация энтузиастов Bellingcat, послужившая поводом для коллективного иска, наделала шума в Сети спустя три с лишним года. Так, пользователи в Twitter на Западе детально разобрали видео с якобы транспортировкой ракет к месту запуска и нашли множество несовпадений.

Нестыковки обнаружены в расположении объектов и их теней. Да и качество съемки оставляет желать лучшего. Очевидно, чтобы невооруженным глазом было сложнее рассмотреть ляпы, сделали вывод внимательные интернет-сыщики.

"Bellingcat – одна из многих финансируемых НАТО организаций. Это фейковые новости, предназначенные для распространения ложной информации. Ничто не определяет этих клоунов как законные источники", – прокомментировал видео пользователь.

"Bellingcat – самые большие читеры из всех. Их теории основаны только на поддельных и манипулируемых видео и изображениях", – отметил другой.

"В Bellingcat никогда не пытались найти правду! Bellingcat всегда пытался найти $ от Атлантического совета! И они нашли это!", – заключил третий.

bellingcat never tried to find the truth! Bellingcat alkways tried to find $ from atlantic council! And they found it!