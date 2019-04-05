Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Давнишняя публикация энтузиастов Bellingcat, послужившая поводом для коллективного иска, наделала шума в Сети спустя три с лишним года. Так, пользователи в Twitter на Западе детально разобрали видео с якобы транспортировкой ракет к месту запуска и нашли множество несовпадений.
Нестыковки обнаружены в расположении объектов и их теней. Да и качество съемки оставляет желать лучшего. Очевидно, чтобы невооруженным глазом было сложнее рассмотреть ляпы, сделали вывод внимательные интернет-сыщики.
Het burgerjournalistieke platform #Bellingcat probeert via openbare bronnen op internet de waarheid boven tafel te krijgen en nepnieuws te ontmaskeren. Kijk vanavond 20.25u @NPO2 https://t.co/NTq0jf8bSt #2Doc pic.twitter.com/GpDcbpecyL#burgeropsporing #opensourceintelligence— FrankSmilda (@FrankSmilda) 20 ноября 2018 г.
"Bellingcat – одна из многих финансируемых НАТО организаций. Это фейковые новости, предназначенные для распространения ложной информации. Ничто не определяет этих клоунов как законные источники", – прокомментировал видео пользователь.
"Bellingcat – самые большие читеры из всех. Их теории основаны только на поддельных и манипулируемых видео и изображениях", – отметил другой.
"В Bellingcat никогда не пытались найти правду! Bellingcat всегда пытался найти $ от Атлантического совета! И они нашли это!", – заключил третий.
bellingcat never tried to find the truth! Bellingcat alkways tried to find $ from atlantic council! And they found it!— Todd A. Slicht (@TSlicht) 21 декабря 2018 г.
Еще в феврале 2016-го международная исследовательская группа Bellingcat поделилась собственным расследованием трагедии рейса MH17, которая унесла 298 жизней. По данным публикации, самолет сбили российские военнослужащие из Курска. В оборонном ведомстве РФ нашли ряд нестыковок в доказательной базе. Сомнительной ее назвали и в Кремле.
Напомним лайнер рейса МН17 был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Храбрый политик собрался приехать в российскую столицу на полуразвалившемся транспорте