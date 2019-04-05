Обман вскрылся благодаря интернет-пользователям

Давнишняя публикация энтузиастов Bellingcat, послужившая поводом для коллективного иска, наделала шума в Сети спустя три с лишним года. Так, пользователи в Twitter на Западе детально разобрали видео с якобы транспортировкой ракет к месту запуска и нашли множество несовпадений.

Нестыковки обнаружены в расположении объектов и их теней. Да и качество съемки оставляет желать лучшего. Очевидно, чтобы невооруженным глазом было сложнее рассмотреть ляпы, сделали вывод внимательные интернет-сыщики.

"Bellingcat – одна из многих финансируемых НАТО организаций. Это фейковые новости, предназначенные для распространения ложной информации. Ничто не определяет этих клоунов как законные источники", – прокомментировал видео пользователь.

"Bellingcat – самые большие читеры из всех. Их теории основаны только на поддельных и манипулируемых видео и изображениях", – отметил другой.

"В Bellingcat никогда не пытались найти правду! Bellingcat всегда пытался найти $ от Атлантического совета! И они нашли это!", – заключил третий.

bellingcat never tried to find the truth! Bellingcat alkways tried to find $ from atlantic council! And they found it! — Todd A. Slicht (@TSlicht) 21 декабря 2018 г.

Еще в феврале 2016-го международная исследовательская группа Bellingcat поделилась собственным расследованием трагедии рейса MH17, которая унесла 298 жизней. По данным публикации, самолет сбили российские военнослужащие из Курска. В оборонном ведомстве РФ нашли ряд нестыковок в доказательной базе. Сомнительной ее назвали и в Кремле.

Напомним лайнер рейса МН17 был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года.