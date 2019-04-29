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Загадочные трещины: что погубило МН370

Фото: commons.wikimedia.org/Kentaro Iemoto (CC BY-SA 2.0)
Появились новые подробности трагедии пятилетней давности

Пять лет прошло с момента, когда самолет "Боинг 777" компании Malaysia Airlines бесследно исчез над Индийским океаном. Рейс МР370, направлявшийся 8 марта 2014 г. из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров примерно через час после начала полета.

За это время было выдвинуто множество версий, объяснявших причину трагедии. Так как данные, полученные с радаров и со спутника, показывают, что лайнер развернулся в обратную сторону, а затем полетел к югу, многие эксперты считают, что командир экипажа Захари Шах совершил суицид, забрав с собой более двух сотен жизней пассажиров и экипажа. Однако некоторые специалисты считают, что капитан, напротив, пытался спасти самолет и посадить его в океанские воды.

Еще в ноябре 2013 г. Федеральная авиационная администрация (FAA) предупредила о том, что слабым местом самолетов "Боинг-777" является место крепления спутниковой антенны к фюзеляжу. По мнению экспертов, на стыках могли возникать крупные трещины – до 40 см в длину, способные разрушить целостность лайнера и вызвать его разгерметизацию. Такие разрушения были зафиксированы в нескольких самолетах различных авиакомпаний.

По сообщению Express, Malaysia Airlines получила от FAA документ, в котором предписывалось тщательно осмотреть фюзеляжи самолетов, чтобы установить, нет ли на них трещин. Однако позже в компании "Боинг" заявили, что у самолета, летевшего рейсом MH370, не было такой же антенны, как у остальных лайнеров серии 777, поэтому он не подвергался риску.

Представители авиаперевозчика также сообщили, что пропавший "Боинг" за 12 дней до своего последнего полета прошел проверку, а следующая была назначена на июнь. Напомним, что исследователи трагедии не раз указывали, что власти Малайзии что-то темнят в деле об исчезновении МН370. Поэтому точно узнать, были ли у самолета повреждения перед вылетом или нет, уже, вероятно, не сможет никто.

Большая часть обломков и тела пассажиров исчезнувшего самолета до сих пор не найдены.

Валентина МАЙОРОВА
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