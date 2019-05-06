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Пропавший MH370 угнали с помощью компьютера

Фото: www.globallookpress.com
Бывший хакер рассказал о том, что могло случиться с загадочно исчезнувшим "Боингом"

Малайзийский "Боинг" MH370 мог оказаться во власти компьютерного маньяка, который был способен взломать бортовую систему самолета. Об этом заявил известный в прошлом британский хакер Крис Робертс, который сегодня участвует в повышении кибербезопасности самолетов.

Робертс прославился тем, что от скуки взломал систему NASA. Сейчас он занимается тем же самым с авиалайнерами, но уже в качестве специалиста по защите самолетов от хакерских атак. По его словам, даже неопытному хакеру не составляет большого труда проникнуть в компьютерную систему пассажирского авиалайнера, тем более что способов получить доступ к управлению полетом существует несколько. 

В случае с MH370  мог быть использован один из четырех "векторов атаки" – точек входа в систему. Это и информационно-развлекательная система, системы управления салоном, другие компоненты воздушного судна, и наземные системы управления. Робертс в беседе с Daily Star отметил, что в большинстве современных самолетов электроника соединена между собой. 

Информацию об этом можно найти в интернете, например, в отчетах Федерального управления гражданской авиации США. Американское ведомство публикует технические данные, которые запросто можно использовать для хакерской атаки. По мнению эксперта, хакер мог проникнуть через упомянутые точки входа в систему спутниковой связи (SATCOM) с самолетом, далее – в беспроводную локальную сеть (CWLU) в кабине пилотов.

"Боинг 777! авиакомпании Malaysia Airlines исчез 8 марта 2014 года. Лайнер следовал рейсом Куала-Лумпур – Пекин, на его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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