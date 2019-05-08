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Все было вообще не так: дело MH370 требует полного пересмотра

Фото: www.globallookpress.com
"Боинг" годами не могли найти из-за "фундаментальной ошибки" в расследовании

Вот уже пять лет никто не может раскрыть судьбу загадочно исчезнувшего малайзийского "Боинга" MH370, и это обстоятельство заставило занятых его поисками людей попробовать взглянуть на историю по-новому.

Причиной, по которой MH370 не могут найти, может быть фундаментальная ошибка в расчетах маршрута лайнера, которая осталась незамеченной. Речь идет о данных, полученных со спутника британской телекоммуникационной компании Inmarsat, по которой диспетчеры семь раз связывались с "Боингом" до его исчезновения.

При спутниковой связи фиксируются показатели BTO и BFO. Данные BTO отображают время, затраченное на передачу спутникового сигнала в оба конца, и используются для расчета расстояния между спутником и самолетом. BFO показывает разницу между ожидаемой и фактической частотами сигнала, получаемого с самолета.

Главный член независимой группы расследования IG Виктор Яннелло утверждал, что отсутствие обломков MH370 в зоне поиска говорит о неверном определении предполагаемого района крушения, поэтому нужно полностью пересмотреть расчеты, основанные на данных BTO и BFO, уверен эксперт.

"Становится все более необходимым пересмотреть модели BTO и BFO и поставить под сомнение все предположения по ним <…> Мы должны спросить себя, не сделали ли мы значительно более фундаментальную ошибку", – приводит слова Яннелло Daily Express.

Самолет "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 г., исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после вылета. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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