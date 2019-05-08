Амстердам скрывает важную информацию

В июле будет пять лет, как лайнер рейса МН17 был сбит в небе над Донбассом, однако случившееся до сих пор остается тайной, покрытой мраком. Во многом загадка не отгадана из-за властей Нидерландов.

Они покрывают Киев, пытаясь приписать вину Москве, полагает спикер МИД РФ Мария Захарова. Именно поэтому важная информация, которую имеют право знать и другие государства, не выходит за пределы Голландии.

"Стойкое нежелание обнародовать служебную переписку [о крушении между соответствующими голландскими ведомствами] наводит на мысль о стремлении Королевства Нидерландов скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить иной свет на авиакатастрофу, и намерении во что бы то ни стало вывести из-под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию",

– цитирует официального представителя ведомства ТАСС. По словам Захаровой, в Амстердаме, наверняка, догадываются, что украинской стороне должно было быть известно, чем может грозить открытое небо над территорией, где ведутся боевые действия. Ведь ни для кого не секрет, что "незакрытие воздушного пространства" ставит под угрозу самолеты гражданской авиации.

Малайзийский "Боинг" потерпел крушение в июле 2014 года в Донецкой области. Трагедия унесла 298 жизней. Погибли граждане 10 государств.

Совместная следственная группа, куда не вошли российские специалисты. В прошлом году она заявила, что "Боинг" был сбит ракетой, принадлежащей Курской 53-й зенитной ракетной бригаде. В оборонном ведомстве РФ назвали версию надуманной, предоставив советующие доказательства.

